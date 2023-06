Odjakživa jsem velký dříč, říká smečař Benda. Pokračuje v Beskydech

„A jsem za to vděčný,“ prohlásil osmnáctiletý mladík, který začínal v Blue Volley Ostrava.

Co říká na svou šanci? „Odjakživa jsem velký dříč, řekl bych. Budu dělat vše pro to, abych byl co nejlepší, a doufám, že se jednou probojuji do základu v reprezentaci.“

A čemu přičítá nynější nominaci k zápasům se Slovenskem, Finskem a Estonskem? „V Beskydech máme mladý tým. Trenéři s námi mladými pracují dobře, takže to bude v tom.“

Benda uznává, že ještě potřebuje svoje výkony ustálit. „Musím zapracovat na stabilitě, ale vlastně na všem. Pořád se dá všechno zlepšovat.“ Mladý smečař měří 188 centimetrů, ale odmítá, že by ho na volejbalistu menší výška limitovala. „Jo, jsem menší, ale doháním to docela solidním výskokem, takže mi to zatím nevadí,“ usmál se.

Beskydští volejbalisté Jiří Benda, Marek Mečiar a Ondřej Muroň (zleva) po jedné z dlouhých výměn popadali na palubovku.

V budoucnu by si přál hrát v polské Plus lize, která patří k nejlepším soutěžím na světě. „To je můj sen,“ přiznal. O příští sezoně má však jasno. „Ano, pokračuji v Beskydech a hlavně doufám, že se příští sezonu probojujeme v extralize výše.“

Se zapojením do reprezentace, kde je více mladých volejbalistů, problémy neměl. „Jako bych přišel do jakéhokoliv jiného týmu, s klukama je sranda,“ podotkl. „Ale samozřejmě nějakou adaptaci jsem na trénincích i mimo ně přece jen potřeboval.“

Národní tým ve skupině C vyhrál všechny tři dosavadní duely, odvety začne v sobotu v Estonsku a bude pokračovat 14. června ve Finsku a tři dny nato na Slovensku.

„Teď to bude těžší, i s tím cestováním,“ očekává Jiří Benda. „Bude to náročné fyzicky i psychicky, ale věřím, že skupinu vyhrajeme a postoupíme do Final Four.“

