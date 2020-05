Máme teď vyšší ambice, říká šéf volejbalistů Karlovarska

Jak současná krize a nejistota zasáhly ekonomickou sílu vašeho klubu?

Bohužel doba je složitá. A speciálně v našem regionu, kde lázeňství je postiženo enormním způsobem a zcela určitě dojde k přepočtu „rozpočtového určení daní“, budeme muset počítat s méně penězi. A proto jsme přistoupili k několika zásadním krokům. Náš klub je ve svízelné situaci. Jednak jsme museli zalepit výpadek z této sezony a pak hlavně stavíme rozpočet na příští rok.

S jakými alternativami rozpočtu jste pracovali?

Varianty jsme měli tři, a to podle toho, kolik peněz jsme schopni sehnat. Jedna byla s Ligou mistrů, druhá s Pohárem CEV a třetí úplně bez evropského poháru.

Nakonec jste se přihlásili do Ligy mistrů.

Po jednáních na různých frontách se nám to podařilo dát dohromady. Jako vítězové základní části extraligy na ni máme nárok.

Prozraďte výši nákladů na účast v Lize mistrů.

V mezích, které byly dosud nastaveny, by nás samotná Liga mistrů stála kolem dvou milionů korun.

Jakou máte v této souvislosti vůbec představu o podpoře sportovních oddílů a klubů?

Stát by měl pomoci, očekávám, že když podpořil kulturu, tak podpoří i sport. Je třeba nalít peníze do Národní sportovní agentury nebo do svazů a podpořit kluby. Malé i velké. Ne na mládež, ale jednorázový příspěvek na provoz. Protože kluby táhnou sportovní život v téhle zemi. Reprezentace je jen vrchol, který kryje MŠMT tím, že lije peníze do národních federací. Pokud se toto nestane, vidím situaci velmi složitou na příštích několik sezon. Některé kluby to zvládnou, ale jiné můžou mít problémy. Polský volejbalový svaz třeba udělal to, že odpustil klubům veškeré poplatky za přestupy a registraci. Malá pomoc, ale aspoň něco.

Podle koeficientu byste měli být nasazení do hlavní soutěže. O formátu nadcházejícího ročníku bude však teprve rozhodnuto.

V dnešní době se samozřejmě může stát cokoliv. Pokud se tento evropský pohár bude hrát, tak bychom chtěli mít sportovně o něco vyšší ambice, než jsme měli v tom prvním ročníku, kdy jsme se rozkoukávali.

CEV nastavuje z pozice organizátora Ligy mistrů tvrdé podmínky. Mnohem přísnější než pro ostatní evropské poháry.

V této souvislosti neočekávám úplné rozvolnění, ale podle mého odhadu to bude s pravidly plus mínus stejné jako v poslední sezoně, co jsme ji hráli my nebo Jihostroj České Budějovice.

Jak pociťují ekonomický propad samotní hráči?

Dohodli jsme se s nimi na tom, že v právě skončené sezoně jim bude vyplaceno o jednu výplatu méně. Celý A-tým se na tom shodl a podpořil toto nepříjemné, ale nutné řešení. Já bych za to chtěl hráčům poděkovat. Vždy za dobu naší existence jsme každému vše vyplatili, ale tento moment je pro nás těžký. Dá se tak trochu říci, že klub bojuje o přežití.

Co dalšího může zmírnit ekonomické potíže?

Dále jsme na sezonu 2020/2021 seškrtali mnoho provozních položek. Některé asi opět budou pro hráče nepříznivé, ale dokud nebudeme mít zajištěný rozpočet, musíme k těmto krokům bohužel přistoupit. Díky škrtům na výplatách i v provozu budeme schopni ušetřit snad kolem 1,2 milionu korun v obou sezonách, čili v té, co skončila i v té, co bude. Víc neumíme. Dále doufáme, že nás podrží všichni, kteří budou moci.

Jak budete postupovat v sestavování kádru elitního mužstva pro nadcházející sezonu?

Zastavili jsme nákup hráčů, momentálně máme pod smlouvami ty, které jsme měli na počátku této krize. Těm se budeme snažit smlouvy dodržet, ale ani tady zatím nebudu nic slibovat na sto procent. Máme devět hráčů, máme jen jádro, které sice může hrát, ale určitě nemůže myslet na nejvyšší mety.