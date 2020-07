Trénink Karlovarska: volejbal v basketbalové hale i atletickém stadionu

Na atletickém stadionu Závodu míru chyběli ještě dva hráči patřící do kádru. „Slovenský smečař Marcel Lux je momentálně na přípravě se slovenskou reprezentací,“ vysvětluje manažer karlovarských volejbalistů Ondřej Hudeček.



Druhý případ je poněkud složitější. Nový univerzál, Švéd Fredric Gustavsson, se připojí později z důvodů rodinných i kvůli vztahům České republiky a Švédska v souvislosti s nemocí covid-19.

„Do minulého týdne k nám Švédi nesměli cestovat, a tak jsme čekali s letenkou a trochu jeho přílet odložili,“ prozrazuje Hudeček.

Konečně trénink

Pauza byla velmi dlouhá, a tak se všichni už společné přípravy nemohli dočkat.

„Hráči v dubnu dostali individuální plány, které jsme si kontrolovali přes sociální sítě,“ řekl trenér Jiří Novák na klubovému webu.

„Od května už to bylo komplikovanější, ale vyvstaly naštěstí už nové možnosti, například posilovna nebo beach volejbal, tak doufám, že se tomu hráči věnovali,“ doplnil Novák.

Ostatně s některými hráči se viděl už v červnu, kdy naplánoval reprezentačnímu týmu, jehož je trenérem, soustředění.

Reprezentační trička mají momentálně čtyři z karlovarských hráčů. Stálicí je libero Daniel Pfeffer, služebně nejstarší člen kádru, jenž pamatuje začátky extraligového volejbalu v Karlových Varech. Smečař Lukáš Vašina s blokařem Vojtěchem Patočkou už mají ve Varech sezonu odkroucenou.

Úplný karlovarský novic, univerzál Patrik Indra, přišel z Dukly Liberec.

První týden seznamovací

Karlovarští volejbalisté pojali první týden letní přípravy jako seznamovací, aby si po dlouhé pauze zase zvykli na tréninkovou zátěž. „Dělá se hodně atletiky a zaměřujeme se na opětovné nastartování organismu,“ popisuje manažer Ondřej Hudeček. Od příštího týdne se už přidá, jak to má být, naplno volejbal. A ten se ze začátku bude pilovat ve staronovém volejbalovém prostředí. Hráče totiž na úvod čekal návrat do minulosti, trénují ve Sportovní hale v Jízdárenské ulici. „V naší Hale míčových sportů dělají do 15. srpna novou palubovku. Na tři týdny jsme museli do azylu, do naší staré haly,“ oznamuje Ondřej Hudeček. „Nová hala nám dovolovala postavit si více kurtů, což v Jízdárenské nejde, a tak se musí trenér přizpůsobit podmínkám. Ale jsme velmi rádi, že nám basketbalový klub vyšel vstříc a momentálně nás pustil do své haly, kde můžeme fungovat bez jakýchkoliv omezení,“ děkuje volejbalový manažer basketbalistům.

Příprava volejbalistů

V rámci herní přípravy se volejbalisté VK ČEZ Karlovarsko zúčastní tří přípravných turnajů. „První bude na konci srpna v Odoleně Vodě. Následuje tradiční Velká cena porcelánu, kterou pořádáme 3. a 4. září. Účastníky budou, kromě nás, Liberec, České Budějovice a Ústí nad Labem. Bude to první představení nového kádru před domácím publikem. Před startem extraligy nás čeká ještě turnaj v Liberci,“ dodává manažer VK ČEZ Karlovarsko Ondřej Hudeček.