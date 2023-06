První sety Perušiče a Schweinera jsou na ostravském písku pořádné drama

„Mohli bychom postoupit z první příčky i s nynějšími dvěma výhrami, ale spoléhat na kalkulaci vítězných a prohraných bodů bychom neradi,“ řekl David Schweiner. „Zítra do toho dáme všechno. Máme to ve svých rukách.“

Reprezentanti proti Němcům stejně jako v prvním duel s Chilany zvládli vypjatou koncovku první sady. Jako by chtěli divákům nabídnout pořádné napětí.

„Ano. Ale není to úmysl,“ usmál se Ondřej Perušič. „V tom druhém setu se na soupeři trošku podepsala ztráta prvního a možná i únava.“

V první sadě Němci hodně těžili ze svého podání. „Měly ho ale celý zápas stejné, jiná byla jen jejich ztráta,“ upozornil Schweiner. „My jsme trochu zatlačili na servisu po té, co jsme ho konečně dali do hřiště, a z toho pramenily naše úspěšné obrany a jejich chyby. Oni podávali dobře až do konce utkání. Bylo vidět, že se snaží servis ještě přitlačit, párkrát ho zkazili, což pro nás byla hrozná úleva, protože víme, že takový tým se umí vrátit do zápasu i za nepříznivého skóre.“

Do vyřazovacích bojů projdou i týmy na druhé a třetí příčce, což dává naději Barboře Hermannové a Marii-Sáře Štochlové. „To by byl úžasný výsledek,“ řekla Barbora Hermannová.

Po vítězství nad Brazilkami Ágathou a Rebeccou druhý duel ve skupině ztratily s Kanaďankami Melissou Humana-Paredes a Brandie Wilkerson 0:2 (-15, -17). Zítra od 12.40 nastoupí proti Švýcarkám Nině Brunner a Tanje Hüberli.

Barbora Hermannová se vrhá po míči.

„Hrály jsme proti nim jednou, loni tady v Ostravě,“ připomněla Marie-Sára Štochlová. „Máme jim tak co vracet. Na zítřek se dobře vyspíme a spolu s fanoušky to tady uřveme.“

Češky v utkání s Kanaďankami doplatily na spoustu chyb.

„Rozhodně,“ potvrdila Hermannová. „V prvním setu jsme ob ě zkazily nejméně pět podání. Když hrajete vyrovnaně a jdete do technického oddechového času za stavu 10:11 po tom, co jsme zkazily už asi čtyři servisy, tak se necítíte v potřebné herní pohodě.“

Hned však dodala: „Ale nevzdaly jsme to, přestože jsme hodně kazily.“

Hermannová brala spoustu útoků do zámezí na sebe. „To se mi tak často nestává, ale proti mě stála holčina, co při bloku vyletí skoro hlavou nad síť,“ zmínila Brandie Wilkerson.

Marie-Sára Štochlová spoluhráčku přerušila: „Ne skoro, doslova...“

Barbora Hermannová pokračovala: „Tak jsem trochu zpanikařila a údery jsem hrála pomalejší než normálně. Ale síla Kanaďanek je v tom, že vás dokážou zatlačit tím, jak jedna je vysoká blokařka a druhá malá rychlá, efektivní polařka.“

V pátek se v Ostravě dohrávají skupiny. Hned dva duely ještě čekají Jana Kryštofa Olivu a Tadeáše Trousila – v 10.10 proti Brazilcům Vitoru Felipemu a Renatu de Carvahlovi a v 17.20 proti Polákům Bartoszi Łosiakovi a Michału Brylovi.