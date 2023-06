Pro mladíky Olivu a Trousila bylo velkou zkušeností i Carambulovo podání

Jak se jim hrálo poprvé v hlavní soutěži?

„Skvěle,“ odpověděl Oliva. „Divácká kulisa nás táhla dopředu. Fanoušky jsem burcoval. Moc nám pomohli a jak říkal Tadeáš, byl to třetí hráč na hřišti. Těšíme se na zítřejší zápasy, kdy ta podpora v hledišti bude možná ještě lepší, protože bude pátek.“

Oliva odmítl, že by musel diváky hecovat, jelikož byli ticho. „To ne, byli úžasní, lepší publikum jsme si nemohli přát, ale burcování je součást mého charakteru, tak to dělám,“ usmál se.

Co chybělo k tomu, aby pětatřicetileté protivníky Carambulu a Ranghieriho porazili?

„Vážně jen kousek. Zahrát jeden balon o něco lépe, nepatrně doprava, doleva... Bohužel. Musíme doufat, že se nám v příštích zápasech povede lépe,“ řekl jednadvacetiletý Trousil, který je o tři roky starší než Oliva.

Velkou zkušeností pro ně byly i vysoká podání, takzvané skybally, jimiž je Carambula pověstný.

„Když si je zkoušíme přijímat na trénincích, tak to není takové, jako od něj,“ uvedl Trousil. „Tady to je dvakrát vyšší a ještě to tak roztočí, že ten balon dělá ve vzduchu divy.“

Oliva dodal, že Italův servis je unikátní. „Nedá se na něj připravit. To si člověk musí zažít. Třeba příště na to budeme více nachystaní a dovede nás to k vítězství,“ řekl Oliva.

Podání Jana Kryštofa Olivy..

Přesto přihráli všechna s obrovské výšky se snášející Carambulova podání.

„Pořád to je vysoký balon, takže teoreticky by s tím neměl být takový problém, ale hodně to bylo dané tím, že moc nefoukalo,“ upozornil Tadeáš Trousil. „Protože když začne foukat, padá vám balon na hlavu, na záda, je to fakt nepříjemné.“

Oliva a Trousil věří, že jim účast na ostravském turnaji pomůže v další beachvolejbalové kariéře. Už nyní je hodně posunuje dopředu spolupráce s trenérem Andreou Tomatisem a nejlepším českým týmem Ondřej Perušič – David Schweiner.

„To je skvělé. Jsme kamarádi stejně jako s trenéry, kteří jsou na nás i tak přísní. Atmosféra v naší tréninkové skupině je výborná,“ pochvaluje si Trousil.

„Všichni mají obrovský přehled, Andrea Tomatis má neskutečné zkušenosti, je to asi nejlepší trenér na Tour a my máme štěstí, že se pod ním můžeme připravovat a zlepšovat. Děkujeme moc.“

Motivací je pro mladíky i to, aby jednou nad Perušičem a Schweinerem vyhráli.

„Vždycky se hodí porazit kluky, co byli i jedničky na světě. Tohle si připsat do sivíčka (životopisu) by bylo super,“ zasnil se Jan Kryštof Oliva. „Na tréninku se nám nad nimi sem tam podaří vyhrát nějaké cvičení, ale v zápase ještě ne. Třeba to přijde.“

V pátek se Oliva s Trousilem utkají s Poláky Bartoszem Łosiakem a Michałem Brylem a Brazilci Vitorem Felipem a Renatem de Carvahlem.

„Bude to těžké,“ ví Oliva. „Poláci jsou šestí nasazení. A Brazilci jsou úspěšní kvalifikanti. Ale nic není nemožné. Jsou to jen lidi a my také hrajeme volejbal.“