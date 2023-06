Plážoví volejbalisté Oliva s Trousilem prohráli v Ostravě i podruhé

První set rozhodlo několik nepovedených českých útoků po technickém oddechovém čase. Ve druhé sadě se Oliva s Trousilem párkrát dostali do trháku, náskok udrželi až do konce a vyrovnali. V tie-breaku brazilští vicemistři světa z loňského šampionátu v Římě využili řady nevynucených chyb českých mladíků a bez problémů dovedli zápas do vítězného konce.

„Spíš než radost ze získaného setu mě mrzí porážka, protože bylo vidět, že jsme na ně měli. Bohužel chyby, které jsme udělali v prvním setu a tím jsme ho ztratili, jsme udělali i ve třetím, a výsledek byl stejný,“ řekl Trousil. „Prohra mrzí, ale postupem času budeme rádi, že jsme vicemistrům světa mohli dát jeden set,“ doplnil Oliva.

Trojnásobní ostravští finalisté Perušič a Schweiner ve čtvrtek oba zápasy vyhráli ve dvou setech a jsou blízko čtvrtfinále. Skupinu D zakončí proti americké dvojici Andy Benesh, Miles Partain. Hermannová se Štochlovou mají na kontě výhru a porážku a budou ještě čelit Švýcarkám Nině Brunnerové a Tanje Hüberliové. Češky drží v déčku druhé místo, i třetí příčka by jim stačila na osmifinále.