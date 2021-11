Zklamání v Ostravě. České opory Schaffhausenu spěchaly zpět do Švýcarska

Opory švýcarského volejbalového celku Kanti Schaffhausen, česká blokařka Kateřina Holásková a její krajanka smečařka Eva Svobodová, odjížděly z Ostravy zklamané.

Jejich tým v odvetě předkola Vyzývacího poháru prohrál 0:3 (-15, -22, -23) a v soutěži skončil.

Oběma nepomohla ani početná skupinu příznivců...

„To byli příbuzní Evči,“ namítla Holásková. „Pro naše je jednodušší přijet za mnou do Švýcarska, protože z Jablonce nad Nisou to mají do Ostravy pět hodin a do Švýcarska jen o dvě tři hodiny více.“

Eva Svobodová měla v hledišti nejen rodinu, ale i kamarády a přítele. „Dost lidí nás přijelo podpořit, takových deset,“ odhadovala.

Neměly české volejbalistky od schaffhausenského trenéra Nickiho Neubauera slíbené, že v případě postupu budou moci nějaký ten den zůstat doma?

„To ne, ale i tak pro mě byla velká motivace uspět. Už pro to, že jsem tady měla tolik blízkých,“ odpověděla Svobodová. „Pro mé rodiče je těžké, aby za mnou z Vysočiny jeli do Švýcarska, takže jsem chtěla předvést co nejlepší výkon, ale nevyšlo to.“

Kateřina Holásková, která je ve Švýcarsku sedmým rokem, zamířit do rodného Jablonce nad Nisou ani nemohla.

„Hned ráno, až se vrátíme z Ostravy, musím naklusat do práce,“ řekla Holásková, která kromě volejbalu ve Schaffhausen také učí angličtinu a tělocvik. „Už jsem tam nějaký pátek, takže jsme si našla také práci. Jsem nadšená. Domů mě to ani netáhne,“ přiznala paní učitelka.

Kateřina Holásková, kapitánka švýcarského Schaffhausenu, útočí do ostravského bloku.

Každopádně ji potěšilo, že si mohla zahrát proti českému celku. „Dosud se mi to, co jsem ve Švýcarsku, nepodařilo ani jednou,“ usmála se. „Je ale hezké vrátit se domů a vidět lidi, které jsem tady dříve potkávala.“

Rozhodně jí na nějaké klábosení v Ostravě nezbyl čas. „Jely jsme tady třináct hodin, trénovaly, spaly a hned po utkání se zase vracíme,“ podotkla.