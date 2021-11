Mladé naděje se nebály. Pomohly Ostravě k postupu ve Vyzývacím poháru

V něm se utkají s Panathinaikosem Atény, přičemž začnou 24. listopadu venku. Odveta bude týden na to v Ostravě.

„Nějaká nervozita tam byla, ale musela jsem to uhrát, musela jsem risknout. Za takového stavu se nedalo už nic jiného dělat,“ komentovala Nela Jasečková rozhodující útok.

Vítězkám výrazně pomohly i další patnáctileté hráčky, blokařky Elen Jedličková a Adéla Chládková, které se během utkání prostřídaly.

„Chládková ve třetí sadě dala výborné tři servisy a čapla i míč v poli. Jasečková zvládla koncovku a Jedličková hraje už stabilně,“ ocenil naděje ostravský trenér Zdeněk Pommer, ale chválil celý tým. Hlavně za mentální výkon.

„Ten zápas jsme začali výborně především mentálně, navázali jsme na bitvu u nich,“ připomněl kouč prohru 2:3, přičemž všechny sety skončily nejtěsnějším rozdílem dvou bodů. „Ale tentokrát jsme šli tvrdě za postupem. Je to o to cennější, že některé holky hrály zápas na takové úrovni poprvé. Každá, která přišla na hřiště, pomohla. Pro mladé holky to jsou obrovské zkušenosti a ty starší zvládly utkání ukočírovat. Dovolím si tvrdit, že jsme porazili evropský velkoklub.“

Opravdu?

„Určitě, protože mají zcela jiný rozpočet než my a když se podíváte historicky, kam v pohárech postupují, tak jsme udělali cenný výsledek,“ odpověděl Zdeněk Pommer.

A cenil si i toho, že druhý a třetí set domácí hráčky otočily, byť ztrácely až šest bodů.

„Naštěstí jsme vždy zapnuly včas, přidaly na servisu a ubránily několik důležitých balonů,“ řekla ostravská univerzálka Sandra Kotlabová.

„Nedařilo se nám, ty sety jsme měly dotáhnout,“ povzdechla si kapitánka a blokařka Schaffhausenu Kateřina Holásková, která je se smečařkou Evou Svobodovou českou posilou Švýcarek. „Domácí holky hrály dobře a my jim nevzdorovaly, na bloku jsme nezahrály dobře.“

Svobodová dodala, že jejich výkony jsou jako na houpačce. „Vedeme snad o šest bodů a najednou, jakoby lusknutím prstů, prohráváme o dva. Takový náskok se nemá ztrácet,“ povzdechla si Svobodová.