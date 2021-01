V extraligy volejbalistek druhá Olomouc zdolala čtvrtou Ostravu

„Byl to vyrovnaný zápas od začátku až do konce. Oba týmy předvedly dobrý výkon. Rozhodly jenom maličkosti. Nám se dvakrát podařilo, že jsme špatně rozehraný set dokázali v půlce otočit a koncovku dohrát. To podle mě bylo rozhodující,“ uvedl olomoucký trenér Petr Zapletal.

„V Ostravě jsme prohráli 2:3 a příští týden s nimi hrajeme v poháru, takže to bylo důležité i pro naši psychiku a sebevědomí. Proti nim vždy musíme hrát na 150 procent, abychom mohli vyhrát,“ dodal.

Ostravu předstihly v tabulce Šelmy Brno, které hladce zvítězily v Přerově. Svou vítěznou šňůru prodloužil také Olymp Praha, který vyhrál v Brně nad Královým Polem rovněž 3:0.

UNIQA extraliga volejbalistek 8. kolo KP Brno - Olymp Praha 0:3 (-15, -19, -18)

Nejvíce bodů: Šunderlíková 13, Bairdová 11 - Kocmanová-Havlíčková 16, Hodanová 15, Komárková 10. Liberec - Šternberk 3:0 (17, 17, 10)

Nejvíce bodů: Trnková 13, Šulcová a Svobodová po 10 - Herdová 11, Wanczyková 10. Olomouc - Ostrava 3:1 (18, -22, 19, 22)

Nejvíce bodů: Pilepičová 28, Stümpelová 14, Nová 9 - Žarnovická 22, Štrbová 14, Nečasová a Hrdličková po 9.

Přerov - VK Brno 0:3 (-12, -13, -20)

Nejvíce bodů: Diatková 16, Benediktová 8 - Horká 20,

Janečková 17. Prostějov - Frýdek-Místek 3:1 (20, -23, 18, 21)