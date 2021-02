Mladé Ostravanky vyhlížejí zkušené Šelmy. Chyby musejí pryč

Právě s Olympem Ostravanky v sobotu doma prohrály 1:3 (-24, -22, 23, -14). A jejich trenér Zdeněk Pommer litoval ztracených, výborně rozehraných prvních dvou setů.

„Měli jsme v nich dobré nájezdy, což jsme chtěli. Jenže postupně jsme přestali hrát důrazně, vymysleli dvě tři hlouposti a polevili v tlaku. My se ale musíme naučit tlak podržet,“ řekl Pommer. „Jinak jsme dobře bránili, máme více bloků, ale chyběla nám větší důslednost při ztrátování a na přihrávce.“

Upozornil, že o sady nepřišli až v samém závěru, ale v jejich polovině.

„Vždy od půlky setů nás soupeřky zatlačily servisem jako my je na začátku a měly tak jednodušší obranu,“ potvrdila ostravská smečařka Helena Hrdličková, která nedohrála, neboť si poranila koleno. „K tomu jsme udělaly nějaké chyby na přijmu. Možná se projevilo, že máme méně zkušeností, nedokážeme balon udržet ve hře. Z toho jsme už špatné, ale neměly bychom si to připouštět.“

Blokařka Iva Kalusková si posteskla, že vždy v určitém postavení tým nakupí nějaké chyby. „Necháme se dojet a už je to těžké,“ řekla. „Olymp je silný soupeř, mají zkušenosti a umějí zabrat, když potřebují. My jsme bohužel nevyužily velké náskoky, co jsme měly.“

V prvním setu 11:4, ve druhém 9:2. Proč?

„Možná to je naší nezkušeností, protože máme v týmu hodně mladých holek, anebo chvilkovým rozpoložením. Ty šňůry bodů od soupeřek nás ale pronásledují celý rok,“ připomněla Kalusková.

Ostravská nahrávačka Anna Pospíšilová při hře v poli

Přiznala, že se původně domnívala, že k výpadkům dochází kvůli strachu z prohry. „Jenže s Olympem jsme už mohly hrát úplně uvolněně, veškeré obavy z nás mohly spadnout, nešlo nám o žádné umístění, a stejně jsme chybovaly tolikrát za sebou.“

S Olympem doplácel ostravský celek i na horší přihrávku, jak už upozornila Hrdličková i trenér Pommer.

„Na jednu činnost bych to neházela, protože to si můžeme říct, že kdybychom lépe zaútočily, mohly jsme bodovou sérii protivnic zarazit,“ namítla Iva Kalusková. „Je to komplexní chyba celého týmu. Musíme zabrat v hlavách, abychom se takových výpadků vyvarovaly.“

Je to poučení před play off?

„To se ukáže, ale pro mě je play off úplně jiná soutěž,“ odpověděla Kalusková. „Základní část je taková příprava, rozehřívání. V play off jde do tuhého a tam je každý bod důležitý. Musíte úplně přepnout v hlavách. A kdo to zvládne lépe, vyhrává. Pak už je jedno, kolik máte zkušených hráček, protože můžete být mladí a šikovní, mít dobrou chemii, věřit si a vyhrajete.“

Ostravská smečařka Aneta Bauerová útočí přes blok pražského Olympu.

Trenér Zdeněk Pommer je přesvědčený, že páté místo odpovídá možnostem družstva. „Teď už se jen musíme dobře připravit na play off,“ prohlásil.

Sérii na tři výhry s Šelmami Brno začnou v hale soupeřek 5. března.