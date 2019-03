Liberecký kouč Nekola: Nastoupíme s tím, že chceme sérii ukončit

Zvětšit fotografii Trenér českých volejbalistů Michal Nekola sleduje své svěřence. | foto: FIVB

dnes 9:35

V pondělním domácím utkání se volejbalisté liberecké Dukly dostali díky jasné výhře 3:0 ve čtvrtfinále play off extraligy s Odolenou Vodou do vedení 2:1 na zápasy a ve čtvrtek mohou dát v hale soupeře definitivní razítko na postup do semifinále.

Čtvrté utkání série hrané na tři vítězství je na programu večer na palubovce Středočechů od 20.15 a přímým přenosem ho odvysílá stanice ČT Sport. „Musíme tam hrát přesně tak, jako v pondělí doma. Soustředěně od prvního míče, držet soupeře pod tlakem a nepustit ho do vedení. To bude klíč,“ tvrdí Michal Nekola, trenér libereckého týmu. „Atmosféra v hale Odoleny Vody je velice bouřlivá, to jsme poznali v pátečním prohraném zápase, takže v tom budou mít zase výhodu domácího prostředí oni. Já ale věřím v sílu našeho týmu a že to kluci zvládnou. Nastoupíme určitě s tím, že chceme sérii ukončit,“ přeje si Nekola. V minulém vítězném duelu chyběl Dukle kvůli problémům s kolenem reprezentační smečař Šulista a jeho start je nejistý i dnes. „Uvidíme, jak na tom bude, každopádně naši hráči bojovali bez něj a za něj a zvládli to,“ poznamenal Nekola, jenž dal v závěru pondělního utkání po dlouhé době šanci i mladému smečaři Kroužkovi.