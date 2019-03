Odolku jsme přehráli ve všech činnostech, radoval se kouč Liberce

„Jsem rád, že dneska byl náš tým strašně odhodlaný a koncentrovaný na svůj výkon a šel za důležitou výhrou od prvního balonu. Domácí prostředí dělá v play off svoje, fanoušci nás hnali dopředu a myslím si, že se jim kluci odvděčili výbornou hrou,“ pochvaloval si Michal Nekola, kouč mužů Dukly.

Hned od úvodních výměn vletěli domácí do zápasu velmi důrazně a v prvním setu si postupně vypracovali až drtivý jedenáctibodový náskok. Ten dokázali hosté v závěru jen lehce zmírnit na konečné manko osmi bodů.

Liberečtí potvrdili dobré rozpoložení i na startu druhého dějství, od začátku vedli tří až čtyřbodovým rozdílem, který díky přesným blokům navýšili na triumf 25:18.

Nejdramatičtější podívanou nabídl třetí set, ale jen do stavu 8:8. Od té chvíle už opět Severočeši vládli a soustředěným výkonem dovedli duel k zasloužené výhře.

„Odolku jsme přehráli ve všech činnostech, ale jednoznačně jsme dominovali v obraně. Hráče Aera jsme prostě nepustili skoro k ničemu, a to v utkání rozhodlo,“ popsal Michal Nekola. „Strašně důležité bylo i to, že jsme udělali oproti pátečnímu prohranému zápasu minimum chyb. To byl další klíč k našemu úspěchu.“

Čtvrtý zápas, ve kterém už mohou favorizovaní volejbalisté Liberce sérii ukončit a projít do semifinále, je na programu tento čtvrtek večer od 20.15 v hale Odoleny Vody a přímým přenosem ho bude vysílat stanice ČT Sport.