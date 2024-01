Pražští Lvi vyhráli v Ústí po nečekaném dramatu a odvráceném mečbolu

Ústí pod vedením ukrajinského nahrávače Ivana Pljaseckého, který právě v týmu Lvů loni slavil jako náhradník titul, začalo proti Pražanům bez bázně. První set získalo 25:20, druhý 26:24 a ve třetím mělo za stavu 26:25 mečbol. Lvi ale senzaci na poslední chvíli odvrátili a ve zbytku utkání už dominovali.

Náskok Lvů v čele tabulky se ztenčil o ztracený bod na osm, nadále jsou obhájcům titulu v neúplné tabulce nejblíže Kladno a Liberec. Orli doma ve třech setech přehráli Karlovarsko, liberecká Dukla zvítězila 3:1 nad Odolenou Vodou. První set v domácích zápasech této sezony ztratily České Budějovice, nicméně Ostrava odjela z haly druhého účastníka Ligy mistrů bez bodu.

„Byla to povinná domácí výhra, ale je to těžké. Nebudeme si lhát, není to stejná motivace, jako když hrajete Ligu mistrů. Proto to ve druhém setu nedopadlo. Kluci z Ostravy se chytli, když viděli, že jsme jim dali šanci. Naštěstí jsme ve zbývajícím průběhu zase šlápli na pedál a máme tři body, které potřebujeme,“ řekl blokař Jihostroje Oliver Sedláček v tiskové zprávě. České Budějovice ve středu v LM přivítají Las Palmas a také drží naději na postup.

ČEZ extraliga volejbalistů 17. kolo Brno - Benátky nad Jizerou 3:0 (23, 17, 18)

Nejvíce bodů: Thiessen 17, Janků 16, Novák 14 - Křesťan, Koranda a Šulista po 6. Příbram - Zlín 3:1 (-32, 22, 19, 22)

Nejvíce bodů: Toman 24, Šábrt 12, Benitez 10 - Kozák 13, Římal a Pražák po 12. Ústí nad Labem - Lvi Praha 2:3 (20, 24, -27, -17, -9)

Nejvíce bodů: Hulpach 20, Hýský 14, Suhan a Lank po 13 - Čech 19, Madsen 13, McCarthy 12. Kladno - Karlovarsko 3:0 (21, 22, 17)

Nejvíce bodů: Seppänen 18, Goncalves 10, Platačs 8 - Marelič a Ihnát po 9, Pastrňák 8. Liberec - Odolena Voda 3:1 (-20, 16, 23, 18)

Nejvíce bodů: Johansen 12, Suda a Urueňa po 11 - Kern 23, Svoboda, Carabali a Blumbergs po 7. České Budějovice - Ostrava 3:1 (19, -18, 15, 18)

Nejvíce bodů: Luengas 20, Taylor-Parks 8, González a Balabanov po 7 - Vancl 10, Dvořák 8, Mazoch 7.