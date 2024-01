Souboj „čulibrků“. Neuráží mě to, je to motivace, říká kouč posledního Ústí

„Beru to absolutně sportovně, vůbec mě to neuráží, vždyť je to pravda! Spíš mě to burcuje k tomu, abychom příště už v takové pozici nebyli,“ říká trenér extraligového odpadlíka Ondřej Žaba.

Zadaní pro umělou inteligenci vymyslel ústecký blokař Marek Beer, který se v klubu stará o sociální sítě. „Kromě přípravy nám AI generuje i tyto úvodní tématické obrázky k zápasům. Zadání znělo chemici z Ústí proti horníkům z Ostravy a kreslený seriál. A tohle to vyplivlo,“ líčí Beer.

Od trenéra to za vtípek neschytal, naopak. „Všechno, co dělá, má obrovský šmrnc. Přitáhne to, určitě to je lepší, než kdyby se tu nic nedělo. Beru to jako odlehčení situace, ne jako kritiku vůči tomu, v jaké situaci v Ústí momentálně jsme. Není dobrá, ale dvě tři výhry nás můžou dostat úplně jinam. Pořád z toho ještě můžeme udělat zajímavou sezonu,“ nevzdává se Žaba, i když ústecká bilance je děsivá. Už 11 porážek v řadě a od začátku sezony jen dvě výhry: s Beskydy a právě s Ostravou.

„Dostali jsme se do klinické smrti po pár nevyhraných zápasech, v nichž jsme byli v roli favorita. Kvůli servisu, nevynuceným chybám i dalším věcem, které necháme pod pokličkou. Ale musím říct, že i když můžeme být v depresích z toho, kde jsme, tak pořád máme vůli s tím něco udělat. A teď je otázka, jestli to dokážeme v tomto klíčovém momentu, kterým je pro nás zápas v Ostravě,“ přemítá ústecký kouč.

K důležitému utkání mohlo jet Ústí v královské náladě, minule totiž sahalo po senzaci. S úřadujícími šampiony a lídry tabulky pražskými Lvy vedlo už 2:0 na sety, nakonec ale superfavorit povstal, převrátil skóre a v tie breaku urval výhru 3:2. „Škoda. Mohli jsme se z toho vyhrabat tím nejúžasnějším způsobem, v tom nejméně očekávaném okamžiku,“ mrzí trenéra.

Sám je v obtížné roli, na lavičku dospělého extraligového týmu usedl v 28 letech loni poprvé a rovnou zažívá boj o záchranu. „Není to jednoduché, ale cítím tady velkou důvěru, což mi dává odvahu pracovat dál a neklesat na mysli. To je pro trenéra nejdůležitější. Přestanete pak sledovat tabulku, což vás může jen ubíjet.“

Teď se ale pohledu na tabulku nevyhne ani Žaba, porážka v Ostravě by Ústí na extraligovém dně odřízla. A byť zápasů zbývá ještě hodně, z baráže by se stal už hodně reálný strašák. „Myslím si, že s tím, co předvádíme, na poslední místo nepatříme. Určitě se chceme vyhnout baráži, pak už je ve hvězdách, co tým dokáže, kde nás zarazí naše limity.“ Vytoužené předkolo play off zdaleka není ztracené, ve vyrovnaném spodku tabulky na něj Ústí ztrácí pouhý bod. „Předkolo bych bral jako velký úspěch. Kdybychom minule porazili Prahu, tak už na té pozici jsme. Ale máme před sebou ještě veledůležité zápasy, kde nám lítá ve vzduchu nějakých 12 bodů, takže relativně dost prostoru z toho ještě něco vytřískat.“ První krok je vyhrát souboj „čulibrků“.