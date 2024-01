Tři sety a konec. Byli jsme totálně za kavky, štve Pfeffera

Libera Karlovarska mrzela nevyužitá výhoda v podobě absence kladenského kapitána Zajíčka. „Jejich výkon mi přišel takový vlažný, čekali, co my uděláme a my jsme neudělali vůbec nic. Hráli jsme bídu, není za co se schovávat, naprosto jsme nevyužili situace, která nám hrála do karet, abychom tu urvali nějaké body,“ řekl Pfeffer.

Kladnu se vstup do utkání vydařil. Byť dokázalo Karlovarsko i díky servisu vyrovnat na 15:15, Orli si už pak sebevědomou hrou a pestrým útokem výhru v prvním setu pohlídali a pod tlakem bylo Karlovarsko také od začátku druhé sady. Trenér hostů Liam Sketcher vystřídal na pozici univerzála za stavu 6:2 Pastrňáka. Kladenskému nahrávači Nevesovi sice i nadále vycházely útočné kombinace, důrazné podání hostí společně se zlepšenou obranou na síti ovšem přesto pomohlo Karlovarsku srovnat průběžný stav na 14:14. Druhý set tak rozhodla až koncovka, ve které Kladenští zařadili vyšší rychlost a také díky chybám hostujících Ihnáta s Marelićem vyhráli 25:22. Ve třetí sadě se přes změny v kladenské sestavě i díky mnoha zkaženým servisům už Karlovarsko k přetahované s domácími ani nedostalo.

„Nebyli jsme dostatečně důrazní v rozhodujících momentech,“ viděl klíčové příčiny porážky Liam Sketcher, trenér Karlovarska. „Ukázali jsme, že dokážeme dostat soupeře v některých situacích pod tlak, ale neumíme toho využít. Na tom musíme teď zapracovat, možnost to ukázat budeme mít hned za týden v Budějovicích.“

Sobotní utkání na palubovce Jihostroje začne v 18.00 hodin. Karlovarsko je v tabulce na páté pozici, na čtvrté České Budějovice ztrácí tři body. Jihočeši pro změnu v posledním odehraném utkání v nejvyšší soutěži ztratili v rámci domácích zápasů aktuální sezony vůbec první set, přesto odjel slezský celek z haly druhého českého účastníka Ligy mistrů bez bodu. Na samém čele tabulky se náskok pražských Lvů ztenčil o bod ztracený v Ústí nad Labem na osm, nadále jsou obhájcům titulu v neúplné tabulce nejblíže Kladno a Liberec.