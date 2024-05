Volejbalisté si poradili i s Ukrajinou a v Evropské lize zůstávají bez ztráty

Zejména v první polovině zápasu se čeští hráči trápili na servisu, celkem udělali 19 chyb z prostoru za základní čárou. „Ta hala nám na servisu nesedla,“ uznal v nahrávce pro média trenér Jiří Novák.

První set navzdory potížím s podáním Češi ve druhé polovině zlomili na svoji stranu. Hned v úvodu druhé sady ale nabrali několikabodovou ztrátu, a i když v koncovce srovnali, Ukrajina získala poslední dva míče a vyrovnala na 1:1 na sety.

Třetí set se zlomil sérií při podání smečaře Daniela Čecha, kdy tým odskočil ze stavu 16:13 na 23:13. Ve čtvrté sadě pak čeští volejbalisté pokračovali ve zlepšené obraně v poli a dotáhli utkání do vítězného konce. „Samozřejmě panuje spokojenost. Porazili jsme silný tým Ukrajiny. Nebylo to jednoduché a asi to nebyl uhlazený výkon jako třeba před týdnem. Od třetího setu jsme pochopili, jak hrát. Hráli jsme trochu víc týmově, nešel každý na sebe,“ ocenil kouč.

Další turnaj Evropské ligy odehrají čeští volejbalisté příští týden doma v Karlových Varech. Tam se utkají ve čtvrtek 30. května od 17:30 s Finskem a v sobotu 1. června od 15:30 s Rumunskem.

Utkání Evropské ligy volejbalistů v Lucemburku Ukrajina - Česko 1:3 (-22, 23, -15, -22)

Rozhodčí: Ewald (Něm.), Gedolfová (Niz). Čas: 112 min. Diváci: 320. Sestava a body Česka: Čech 12, Zajíček 6, Indra 23, Vašina 18, Polák 6, Bartůněk 4, libero Kovařík - Kollátor, Bryknar. Trenér: Novák. Nejvíce bodů Ukrajiny: Jančuk 16, Uryvkin 13, Drozd 9.