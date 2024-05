Volejbalisté hladce zdolali v Evropské lize i Severní Makedonii

Severní Makedonii zdolali čeští volejbalisté 3:0 také na loňském mistrovství Evropy. Ve Strumici dominovali hosté zejména na podání: dali 15 es, z toho Indra a nahrávač Luboš Bartůněk po pěti. Češi měli také nebývale vysokou smečařskou úspěšnost, proměnili 61 procent útoků a na bodové bloky vyhráli 7:0.

Češi Evropskou ligu předloni vyhráli a letos je pro ně zároveň přípravou na kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy. Soutěž rozehráli bez nahrávačské jedničky Jakuba Janoucha, Volejbalisty roku Marka Šotoly či libera Milana Moníka, přesto oba zápasy v Severní Makedonii zvládli bez větších problémů.

Příští týden je v novém formátu dvanáctičlenné soutěže čekají zápasy v Lucembursku proti domácímu týmu a Ukrajině, pak v Karlových Varech přivítají od 30. května do 1. června Finsko a Rumunsko. Na rozdíl od minulých let je jedna společná tabulka, Final Four bude opět hostit Chorvatsko.