Čeští volejbalisté v Evropské lize poprvé prohráli, s Finskem v tiebreaku

Čeští volejbalisté ve zlaté Evropské lize po čtyřech výhrách poprvé prohráli. V Karlových Varech nestačili na Finy 2:3 na sety. První sadu sice vyhráli hladce 25:16 a po otočené koncovce třetího dějství se dostali do vedení 2:1, ale v dalších dvou setech byli úspěšnější Seveřané. Tiebreak Češi ztratili v poměru 11:15. Česko si do celkové tabulky připsalo jen bod k dosavadním dvanácti a před závěrečným kolem základní části ještě nemá jistý postup do Final Four.