Na českém písku vládnou Džavoronok s Hadravou. I když jsou pod tlakem

„Daří se nám, jen škoda toho výpadku v Braníku,“ řekl Jan Hadrava po nedělní finálové výhře nad Janem Dumkem a Jiřím Sedlákem 2:0 (17, 17).

„V Opavě bylo nejnáročnější asi to finále, ale pro nás je každý soupeř těžký, protože na písku nemáme natrénováno, nahráno. Musíme jít naplno do každého zápasu,“ prohlásil Donovan Džavoronok. „V sobotu jsme ve vedru odehráli tři zápasy a měli jsme toho fakt dost. V neděli se nám už hrálo se skvěle.“

Těšilo je, že beachvolejbalovému reprezentantovi Janu Dumkovi vrátili semifinálovou prohru z Braníku. Tam Dumek hrál s Australanem Lukem Smithem, v Opavě s nadějným Jiřím Sedlákem.

Oba šestkoví reprezentanti jsou na každém turnaji pod obrovským tlakem. Každý se na ně chce vytáhnout, porazit je. A i diváci často přejí soupeřům, těm papírově slabším...

„Je to tak. Částečně máme proti sobě i fandy,“ usmál se Hadrava. „Ale to je taková česká nátura, že by nás všichni rádi viděli prohrát. Ale my jsme na to zvyklí,“ dodal Džavoronok.

Společně stihnou už jen jeden turnaj na písku, tento víkend v Chodově. Poté se rozjedou do svých klubů v italské sérii A1, Džavoronok do Monzy a Hadrava nově do Civitanovy, kam přestoupil z polského Olsztynu.

Jan Dumek ale není rád, že jim ubudou silní soupeři. „Rádi s nimi hrajeme, vždy jsme rádi, když proti nim urveme nějaký balon,“ řekl Dumek. „Kluci jsou výborní hráči, individuality, super beachaři i šestkaři. Přehráli nás, ale jsme rádi, že jsme se dostali až do finále.“

Jiřího Sedláka těšilo, že si proti Hadravovi a Džavoronokovi mohl letos zahrát podruhé. „Bohužel ani tentokrát to v mém případě nedopadlo. Jsou dobří. Mám se od nich co učit,“ dodal Sedlák.

V čem je jejich síla? „Tak sto deset kilometrů za hodinu má jejich servis...“ usmál se Jiří Sedlák.

„Nejsou to sice beachoví specialisté, ale oba na písku vyrostli. Byli v mládežnických reprezentacích. Jsou skvělí beachaři, ale vybrali si šestky a tam jsou také výborní,“ upozornil Jan Dumek.

Džavoronok podotkl, že díky beachi se udržují ve volejbalové kondici. „Děláme všechny činnosti. Pro nás to je příprava před přípravou v našich klubech,“ usmál se.

Pomohla jim letošní koronavirová pandemie, jejíž vinou už v březnu skončily ligové soutěže, že si letos mohou beachvolejbal užívat více než v minulých letech?

„To ne, protože v klubech začínáme tak o měsíc a půl dříve než obvykle, už na začátku července, takže to vyjde nastejno,“ uvedl Donovan Džavoronok.

Takže ani letos nebudou na mistrovství republiky, které koncem srpna hostí Opava.

„Každý rok nás mrzí, že nemůžeme hrát velké turnaje, že nemáme potřebné body, takže se nedostaneme na světovky (Světovou sérii). Moc by nás to bavilo, ale máme jasné priority a kvůli nim to dokážeme skousnout,“ řekl Džavoronok.

„Šestky nás ekonomicky zajistí lépe než beach,“ uvedl Jan Hadrava. „Druhá věc je, že se k beachi můžeme vrátit později. Dokud jsme mladí, dokud jsme v nejproduktivnějším věku, má přednost práce v klubu. Na písek se můžeme zaměřit někdy po třicítce, až nebude ani v nároďáku. To budeme moci přejít do druhé části kariéry, k beachvolejbalu.“