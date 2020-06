Hadrava s Džavoronokem vyhráli v Opavě turnaj v plážovém volejbalu

„Jsme hodně spokojení. Oproti minulému týdnu jsme zlepšili zejména příjem a nezaznamenali jsme velkou sérii chyb,“ prohlásil v tiskové zprávě Hadrava, kterého čeká s Džavoronokem o příštím víkendu poslední beachvolejbalová akce v Chodově u Karlových Varů. Pak se oba reprezentanti začnou připravovat na sezonu v italské lize.



Turnajem v Opavě prošli Hadrava s Džavoronokem bez ztráty setu. Ve finále oplatili Dumkovi týden starou porážku z branického semifinále. „Nebylo to jednoduché, ve druhém setu jsme prohrávali o tři body. Stáhli jsme to trpělivostí a také změnou taktiky. Trošku jsme museli zaimprovizovat,“ řekl Hadrava, který letos přestoupil z Polska do nejlepšího italského týmu Civitanovy. Džavoronok hraje v Serii A za Monzu.