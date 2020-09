Štace mezi volejbalovými bohy začíná. Hadravu čeká bitva o italský superpohár

„Jsou favoritem. Podle akvizicí budou největším adeptem na titul i v lize. Začínáme v neděli u nich, týden nato bude odveta na domácí půdě,“ uvedl český univerzál, který koncem září začne v italské A1 lize.

Vysněná štace mezi volejbalovými bohy začíná. A Hadrava se už zápasů nemůže dočkat. Mimo jiné i proto, že příprava pod hlavním trenérem Ferdinandem De Giorgim je velmi náročná.

„Trénujeme fakt hodně. Nejkratší tréninky trvají dvě a půl hodiny. Ale důležité je, že to má hlavu a patu. Bylo to namixované tak, aby se dost trénovalo, ale také hodně odpočívalo. Zátěž se nejdřív postupně zvyšovala a pak zase snižovala na úkor techniky,“ popsal rodák z Rokycan, který pod Apeniny přestoupil na jaře z polského Olštýna.

V městečku Civitanova už se stihl spřátelit s největšími hvězdami týmu, jako jsou Osmany Juantorena, Yoandy Leal, Robertlandy Simón či Luciano de Cecco.

Nejvíc ale peče s Jiřím Kovářem, českým rodákem s italským pasem, který v Itálii působí už od dvanácti let. „Naše rodiny se dlouho znají. Jeho děda pochází kousek od vesnice, ze které je moje máma. Naši tátové proti sobě hrávali,“ přiblížil Hadrava. „Ale všichni v týmu jsou fajn. Kubánci a Italové si trochu jedou to svoje, ale není to tak, že by se někdo stranil. I ty nejslavnější hráči se zajímají, jak se komu vede. Jsme jedna rodina.“

Někdejší hráč Dukly Liberec hned po přestupu věděl, že nebude lehké se dostat do základu. Zvlášť, když kouč Giorgi sestavu hodně točí.

„Vypadá to, že zatím bude začínat ten druhý univerzál, kterým je Kamil Rychlicki. Sezona je ale dlouhá a bude náročná. Tím, jak hrajeme ob tři čtyři dny, tak se budeme hodně točit. Je to tak zatím na každém postu,“ říká devětadvacetiletá opora národního mužstva.

Generálkou na blížící se superpohár byl přípravný zápas s Perugií. S ní se ale Civitanova původně vůbec neměla utkat. „Měli jsme hrát s jiným týmem, ale ti se odmítli nechat testovat, protože si prostředky, které by za testy dali, chtěli nechat na ligu. Náš prezident a trenér se shodli, že s nimi hrát nebudeme, a na poslední chvíli se dohodli s Perugií,“ vysvětlil Hadrava.

„Den na to jsme zase měli hrát s Ravenou, která měla podle krevních testů jednoho pozitivního hráče. Raději jsme se proto souboji s nimi vyhnuli a zahráli si jen mezi sebou,“ sdělil.

V koronavirem výrazně zasažené Itálii ale přesto nejsou pravidla pro odehrání zápasů nijak zvlášť přísná. Alespoň ve srovnání s Českem, kde pokud má jeden hráč covid-19, znamená to desetidenní karanténu pro celý tým.

„Tady je to tak, že dokud nebudou nemocní víc jak tři hráči, tak se zápas uskuteční. Když budou nakažení čtyři hráči, utkání se odkládá,“ poznamenal Hadrava s tím, že před zápasem se musí tým prokázat certifikátem, že jsou přítomní hráči negativní. „Ze začátku přípravy se testovalo jednou za měsíc, teď už to během ligy budou testy jednou týdně. Jeden týden krev a další týden výtěry.“

Kdyby Hadravu nedejbože něco trápilo, s klubovým italským doktorem se už domluví. „Téměř všemu už rozumím. S řečí je to zatím horší, gramaticky to není asi krásný, ale pokroky tam jsou. Od září tu klub bude mít zpátky na italštinu lektorku, takže budu mít dvakrát týdně lekce. Manželka se taky učí. Žena od jednoho spoluhráče je učitelka, tak jí bude trochu pomáhat,“ dodal.

Italská liga, která je považována za volejbalovou NBA, začne koncem září.