Slovenský volejbalový pár, který válí v Česku: Beachem se údery šlechtí

Jakub Ihnát s Filipem Gavendou na obou turnajích Českého poháru ztroskotali na Donovanu Džavoronokovi a Janu Hadravovi. V Opavě v semifinále 0:2 (-16, -12), v Chodově ve finále 0:2 (-18, -14).

„Chalani jsou úplně jiná liga. To se nedá se soupeři na Slovensku porovnat,“ uvedl čtyřiadvacetiletý Gavenda, který hraje ve Španělsku za Teruel a má za sebou i dva roky v italské sérii A1 v Miláně a Latině.

„Jsou to perfektní volejbalisté, mají výborný side out (ztrátu). S oběma se známe, často jsme proti sobě hráli v reprezentaci,“ dodal třiadvacetiletý Jakub Ihnát, který je smečařem extraligového VK Ostrava.

Takže na turnaje do Česka jezdíte i za vyšší kvalitou?

Ihnát: Pro nás to je výborná příležitost si pořádně zahrát. Otestovat, na jaké jsme úrovni. V Česku je hodně výborných hráčů jako třeba Schweiner, který teď střídá spoluhráče, protože Perušič je zraněný. Anebo i ti mladí talentovaní Jiří Sedlák s Patrikem Maňasem. To je velká budoucnost pro český volejbal.

Věnujete se nyní beachvolejbalu více i pro to, že minulou sezonu předčasně ukončila pandemie koronaviru?

Ihnát: Když to v březnu začalo, tak jsem ještě nějakou dobu byl se spoluhráči. S přítelkyní jsme zůstávali v Česku. Nijak jsme domů nespěchali. Nakonec jsme se na Slovensko vraceli asi dva týdny po tom, co uzavřeli hranice.

A dal jste se na beachvolejbal...

Ihnát: Když je možnost, rád si ho zahraji. Začalo to nevinným turnajem a šlo to dále a dále. Teď není reprezentace, takže jsem rád, že si mohu jít zabeachovat. Je to odreagování od volejbalu a je to i zároveň možnost, jak se udržovat v tempu.

Což nyní bylo potřeba, že?

Ihnát: Hráli jsme beach vždycky, ale vždy to záleží na reprezentaci, zda nás na písek pustí. Před dvěma lety jsme stihli snad jeden turnaj, minulý rok nám to tuším nevyšlo vůbec.

Hrál jste vždycky s Filipem?

Ihnát: Když je možnost hrát beach, tak jsme dohodnuti, že budeme spolu.

Gavenda: Učím se od Kuby. V té naší dvojici je větší profík. V nynější pauze se hlavně snažíme udržet ve volejbalovém tempu.

Ostravský smečař Jakub Ihnát v akci.

Někteří trenéři nemají rádi, když volejbalisté hrají beachvolejbal. Co vy na to?

Ihnát: U nás v Ostravě to není problém, protože trenér Honza Václavík ho sám hrál. Podle mě je lepší dělat beach nebo jakkoli sportovat než si v létě válet šunky na gauči. A beach je spojený s volejbalem.

Co byste řekl těm, kteří tvrdí, že si na písku můžete zkazit klasické volejbalové údery?

Ihnát: Naopak jsem slyšel, že beachem se údery šlechtí...

... S tím souhlasím.

Ihnát: Takže určitě to není na škodu.

Jaké máte na písku ambice?

Ihnát: Spíše jím s Filipem vyplňujeme tuto přestávku. Nějaké ambice jsme měli dříve, jenže to jsme vždy dali přednost národnímu týmu, což je jasné. Teď nám koronavirus reprezentační akce neumožnil, takže jsme se dohodli, že budeme dva měsíce hrát na písku. Ale asi nám to celou dobu nevyjde. Zkusíme a uvidíme.

Na beachvolejbalové mistrovství Slovenska pomýšlíte, byť termín zatím není známý?

Ihnát: Chtěli bychom, pokud to bude v době, kdy nebudeme mít reprezentační nebo klubové povinnosti.

Ostrava hledala univerzála, ale získala Rusa Kružkova. Nelákal jste Filipa, aby šel za vámi?

Ihnát: Bohužel už dříve se upsal jinde.

Gavenda: Druhým rokem hraji ve Španělsku za Teruelu.

Takže za Jakubem byste nešel?

Gavenda: V budoucnu to třeba vyjde. Jenže teď už mám podepsanou smlouvu ve Španělsku, takže nic nového neřeším.