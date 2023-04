Prostějov jde zaslouženě dál, Olomouc na čtvrté místo nenaváže

Olomouc naopak na loňské čtvrté místo nenaváže. Vysokoškolačky nejvíce zlobily v prvním zápase, kdy dvakrát vedly o set, jenže nakonec prohrály 2:3 a v následujících dvou mačích už uhrály pouze jednu sadu.

Prostějov stvrdil postup do semifinále v pátek, na domácí palubovce před téměř pěti stovkami diváku vyhrál jasně 3:0 (20, 16, 23). „Samozřejmě velká radost, protože jsme už před utkáním cítili, že bychom mohli celou sérii rozhodnout,“ culil se domácí kouč Miroslav Čada.

Jeho svěřenkyně ve třetím setu možná svázala nervozita, ztratily totiž pětibodový náskok a o výhře nakonec rozhodla přetahovaná až do 48. míče. „Holky se toho trochu lekly. Už asi myslely na to, že je postup blízko, a začaly zbytečně často samy kazit. Nakonec ale rozhodly chyby Olomouce jak na podání, tak v útoku. A my jsme v pravou chvíli znovu zabrali, kromě zmíněného výpadku jsme podali dobrý týmový výkon,“ kývl Čada.

Tým teď bude chystat na reprízu loňského, z prostějovského pohledu úspěšného finále. Hanačky se v semifinále postaví celku KP Brno, kde Čada coby kouč získal pět extraligových titulů.

„Gratuluji soupeři. Osobně jsem věřil, že sérii mnohem víc zdramatizujeme. Nejvyrovnanější však bylo hned první utkání tady v Prostějově, kde jsme vedli 2:1. Bohužel jsme je prohráli a z úvodního zápasu si odnesli negativní věci, které se projevily v dalších dvou střetnutích,“ smutnil olomoucký trenér Martin Hroch.

„Celkově jsme udělali strašně moc chyb. Které soupeř tolik nedělal, proto jde zaslouženě dál,“ dodal Hroch.

Olomouc se tak se sezonou loučí šestým místem, což je po loňském semifinále, ve kterém navíc UP bylo blízko i k postupu do finále, zklamání. „Děláme strašně moc chyb, s čímž se proti kvalitnímu soupeři prostě nedá vyhrát,“ tuší olomoucká kapitánka Veronika Tinklová. „Ve třetím setu jsme se sice zvedly, ale i při vedení vždy uděláme nějakou blbost, opět začneme víc chybovat. Na což jsme doplatily, zatímco Prostějov hrál to svoje a pohlídal si jak tenhle zápas, tak celou sérii.“

Semifinálová série obhájkyním titulu začíná za týden, v pondělí se od 17 hodin představí v Brně. Semifinále se hraje na tři vítězné zápasy, na prostějovské palubovce se začne 13. dubna, taktéž od 17.00.

Brno skončilo v základní části druhé, Prostějov třetí.