Olomoucký volejbal čeká úsporný režim. Najíždíme na mód přežití, zní z klubu

„Vydali jsme klubové prohlášení, za kterým si stojím,“ sdělil Hroch. V něm je uvedeno, že odchází na vlastní žádost. „Je za tím sice více věcí, ale já bych to nechal bez komentáře,“ odmítl rozhovor Hroch. Na lavičce VK UP Olomouc jej nahradí Jan Drešl, bývalý trenér Sokola Šternberk, jenž letos skončil poslední a extraligovou příslušnost udržel až v baráži.

Ani Drešl se ovšem k pozadí výměny trenérů nechtěl vyjadřovat. „Domluvili jsme se, že veškerá komunikace ven z klubu teď bude probíhat prostřednictvím pana mluvčího,“ vzkázal. Svůj názor pod příspěvkem o změně trenérů na klubovém webu nemohou vyjádřit ani fanoušci, klub totiž nepovolil diskusi.

Sdílný byl alespoň předseda klubu Jiří Zemánek. „Už několik let upozorňuji na to, že situace v českém vrcholovém sportu není dlouhodobě udržitelná. A zvlášť se to týká sportovců a klubů z odlehlejších regionů. Bohužel poslední vývoj mi dává zcela za pravdu,“ vyprávěl.

„My jsme se snažili minulé dva roky navázat na předchozí medailové úspěchy, což nás stálo spoustu sil a hlavně prostředků. Nyní už musíme na aktuální ekonomickou realitu adekvátně zareagovat a nastolit přísný úsporný režim. Dá se říct, že najíždíme na mód přežití,“ pověděl k aktuální změně na trenérském postu.

Je tak možné, že si fanoušci olomouckého volejbalu budou muset na medaili počkat další roky. Vysokoškolačky vybojovaly poslední medaili v roce 2019, a to hned zlatou, když ukončily desetiletou hegemonii Prostějova.

Vinou covidu se pak následující dva ročníky kompletně nedohrály, načež se na olomouckou lavičku dostal Martin Hroch.

Současně plnil i roli asistenta u národního týmu, na začátku přípravy tak vždy ponechával svoji agendu na asistentovi. „Nebylo to jednoduché, v naší první sezoně zůstala z původního kádru jen trojice hráček, a my tak museli skládat úplně nový tým,“ ohlížel se Hroch v nedávném rozhovoru pro MF DNES.

S týmem nakonec dokráčel k bronzové medaili v Českém poháru a čtvrtému místu v extralize, když v souboji o bronz nestačil na libereckou Duklu.

Letos šestá Olomouc po základní části ovšem vypadla už ve čtvrtfinále, s Prostějovem prohrála jasně 0:3 na zápasy. V poháru skončila čtvrtá.

Složení hráčského kádru pro novou sezonu ještě klub neoznámil. Stejně tak ani Šternberk, který po odchodu Jana Drešla povede dosavadní asistent Miroslav Jehlář.

Mimochodem, právě Jehlář stál při absenci Drešla u jediné výhry Šternberka v základní části extraligy. Hanačky 23. února triumfovaly nad Ostravou 3:2. Na další vítězství si následně musely počkat až do baráže. Vítěze první ligy Střešovice pak přehrály jasně, 3:0 na zápasy, soupeřkám dovolily jediný set.