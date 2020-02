Kouč volejbalistek Prostějova: Jdeme jinou cestou. Ale výhry chceme

„Přesto ale neseme tíhu předchozích let, kdy byl Prostějov český gigant a každý se na něj chtěl vytáhnout. I když už tak dominantní nejsme a máme to postavené jinak, pořád se na nás každý vybičuje k maximálnímu výkonu,“ říká před sobotním (18.00) semifinále českého poháru v Brně proti Olympu trenér Hanaček Lubomír Petráš.

Pořád jste ceněným skalpem?

Je to právě případ Olympu, který nad námi letos dvakrát vyhrál, přitom v jiných zápasech podával slabší výkony.

Je nějaký prvek ve hře Olympu, který vám dělá potíže?

Olymp má vynikající podání. Měli jsme problémy na přihrávce. To je jejich velká síla. Mají vynikající ukrajinskou útočnici Denisovou. Hodně to na ní staví.

V brněnské hale je navíc podání hůř čitelné, že?

Jo, čím větší hala, tím je orientace pro přihrávku i celou hru horší. Někdy si to hráčky i tak namlouvají. Je to otázka tréninku, zvyknout si na tu halu.

Jdete do Final Four kompletní?

Kromě Lenky Knorové, která je dlouhodobě zraněná, jsme kompletní. Až na malé virózy, co jsou teď všude, jsme neměli problémy. Jsme rádi, že na finálový turnaj jdeme v plné síle.

Chystali jste se něj speciálně?

Všechna družstva se znají velice dobře, nemáme se čím extrémně překvapit. Bude záležet na herní i fyzické formě, a jak se zvládnou týmy připravit psychicky.

Přesto je vaše role oproti minulosti, kdy Prostějov sbíral trofeje, teď příjemnější, ne?

Určitě. Ty sezony předtím to bylo jasně dané. Kádr byl postavený tak, aby získával tituly nejen v poháru, ale také v extralize. To se nám dařilo. Teď už dva roky jdeme jinou cestou a cíle jsou trošku méně postavené. Ale chceme vyhrávat. V Brně dva zápasy.

Jsou obě soutěže nejotevřenější vzhledem k tomu, že nikdo nedominuje jako Prostějov dřív?

Je to hodně vyrovnané, nepamatuji si za posledních deset, že by to bylo tak vyrovnané, i když můžeme říct, že první dvě družstva jsou trošku odskočená. Dají se porazit, ale nedají porážet. Naopak poslední dvě družstva mohou s někým vyhrát, ale nemohou vyhrávat dlouhodobě. Od osmého po třetí místo je to hodně vyrovnané. Doopravdy může porazit kdokoli kohokoli. Když se hraje na jedno utkání, tak je to hodně otevřené. Velká loterie.

Kdo získá titul v extralize - Olomouc, nebo Šelmy Brno?

Těžko říct. Tím, že se Šelmám vrátila Mikysková na dohrání sezony, to mají kádrově o něco líp postavené. Ale síla Olomouce je v tom, že kádr mají širší a podmínky o něco lepší. Šelmy trénují třikrát v týdnu, mají to spíš jako zábavu. To, že se jim ale nepodařilo dostat do Final Four, něco naznačuje. Přesto bych spíš tipoval na titul je.