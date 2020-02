Brno chybí. Olomoucké volejbalistky si věří na obhajobu poháru

„Loni jsme Český pohár vyhráli a nijak neskrývám, že obhajoba je jedním ze sezonních cílů,“ prohlásil olomoucký kouč Petr Zapletal. „Šelmy jsou velmi kvalitní tým, hrají dobrý volejbal, momentálně na ně nemáme,“ oddechl si, že do finálového turnaje nepostoupily.

V sobotním (15.30) semifinále se jeho týmu postaví Liberec. „Všechny tři týmy jsou velmi podobné volejbalově. Semifinále i finále bude na podobné úrovni a bude velmi těžké. Jestli to bude Olymp, Liberec, nebo Prostějov, je více méně jedno,“ přemítá Zapletal.

A upozorňuje na brazilskou posilu Liberce, univerzálku Tolentinovou, která se blýskla v premiéře proti Šternberku. „Hrála v Izraeli a vůbec nevím, z jakého důvodu tam skončila.“

Do bitvy o pohár půjde Olomouc v plné síle. „Zdravotní problémy se nám vyhýbají. Na pohár jsme stoprocentně připraveni,“ těší Zapletala. „Co se týče formy, je důležité, že jsme vyhráli poslední zápas proti Olympu, kde se hrál pohledný volejbal z obou stran. Dobře jsme se naladili, po porážce s Brnem to bylo důležité.“

Na Final Four hráčky speciálně chystal. „Dva týdny před pohárem jsme upravili trénink.“ Informací o soupeřích posbíral dost. „Máme skauta, který nám dělá všechny zápasy.“

Roli hlavního favorita se snaží nepřipouštět. „Je to trošku těžší, když jdete do zápasu a musí se vyhrát. Tíha na bedrech je vidět na hráčkách i trenérovi, ale tak by to mělo být. Zatím to nevnímám, vrchol sezony přichází teď a pak v play off.“