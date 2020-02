Volejbalistky Liberce jdou do souboje o pohárový triumf

Liberečanky se mezi elitní pohárovou čtyřku dostaly přes výhru 3:1 nad KP Brno v duelu 2. kola a ve čtvrtfinálové sérii následně vyřadily po vítězstvích 3:2 venku a 3:1 doma tým Přerova. „V naší velmi krátké historii ženské části Dukly Liberec je to pro nás první Final Four. Tím pádem velký úspěch je pro nás už postup do tohoto závěrečného turnaje, ale cíle Dukly jsou vždy ty nejvyšší. To znamená, že budeme bojovat a prát se o vítězství,“ řekl liberecký kouč Libor Gálík.

Volejbalistky Dukly ale narazí v prvním semifinále, které začne v 15.30, na silné soupeřky: obhájkyně triumfu v Českém poháru a úřadující republikové šampionky z Olomouce.

Tým Liberce však nasadí proti favoritkám svoji novou zbraň - univerzálku Tolentinovou. Zkušená hráčka z Brazílie se v dobrém světle předvedla už v úterý, kdy pomohla Liberečankám k hladké domácí extraligové výhře nad Šternberkem 17 body.

Druhou semifinálovou dvojici tvoří Olymp Praha a Prostějov. Zápas o třetí místo odstartuje v neděli v 15.00, finálové utkání je na programu od 18.15 a přímým přenosem ho odvysílá stanice ČT Sport.

Liberečtí muži smetli Lvy a v sobotu hostí Odolenu Vodu

Volejbalisté Dukly Liberec po předchozích porážkách na palubovkách Brna a Karlovarska zase zabrali. Ve čtvrtek večer zničili v dohrávce 13. kola extraligy ve své hale v přímém souboji o 4. místo pražské Lvy jednoznačně 3:0 (19, 20, 17), udrželi si tak svoji domácí neporazitelnost v této sezoně a přiblížili se k vedoucímu triu tabulky. V utkání zazářil liberecký univerzál Indra, jenž si připsal 23 bodů.

„Utkání jsme začali výborně a koncentrovaně. Trošku to sice postupem času v našem útoku uvadalo a šli jsme procentuálně dolů, ale celkově jsme byli lepším týmem hlavně na servisu. Snažili jsme se soupeře tlačit, na síti jsme Pražany bránili celkem slušně, takže z toho bylo vítězství za tři body,“ pochvaloval si Michal Nekola, kouč Dukly.

Další důležité body do tabulky si mohou volejbalisté Liberce připsat v sobotu, kdy v utkání 18. kola hostí od 18.00 osmou Odolenu Vodu.