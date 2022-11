Hráči sami pochopili, že musí přidat, říká nový budějovický trenér Zach

Hned po tom, co jste nastoupil k týmu, jste uhráli bod za prohru 2:3 v hale Karlovarska. Byl to ten správný impulz?

Mužstvo nebylo v dobré náladě, ale nemůžu zase říci, že by to bylo jen trenérem. Renda Dvořák rozhodně špatným koučem není. Kluci byli skleslí, nepřidala jim řada zraněných, přišli těžcí soupeři a jejich výkon byl mdlý. Což je ale výhradně hráčská záležitost. Hlavní změna byla ta, že kluci sami pochopili, že takhle hrát nemůžou a musí změnit svůj přístup. Že jsem tam přišel já, nový trenér, který přinese nové prvky, tak to se asi povedlo. Ale teprve teď nastává velká práce, složitých zápasů bude ještě hodně.

Od té doby jen vyhráváte, naposledy jste přehráli doma Ústí nad Labem 3:1. Jaký to byl zápas?

Vypadá to, že pro nás budou domácí zápasy asi těžší než venkovní. Přijde mi, že jsme svázanější, protože chceme předvést dobrý výkon. I teď tam byl vidět menší psychický blok. Možná byla znát i únava, protože jsme odehráli třetí zápas v sedmi dnech. Potom tam jsou ještě další věci.

Povídejte.

Náš výkon ještě není úplně ideální, pořád se sehráváme. V prvním setu tam bylo na naší straně nesouher docela dost, proto jsme ho prohráli. Na druhou stranu musím říci, že koncovky jsme měli zvládnuté, a kluky za to musím pochválit. Protože Ústí hrálo výborně, odvážně, a nemělo co ztratit. Na konci nás podržel servis. I tak to bylo velice těžké utkání; ukazuje se, jak je liga vyrovnaná a jak to nebude jednoduché s žádným týmem.

Jako hlavní trenér jste odkoučoval pět duelů. Překvapilo vás něco ve vaší nové roli?

Možná to, že v porovnání s trénováním mládeže či naší rezervy, kde jsem působil, je tam značný rozdíl. A to ve fyzických parametrech a hře samotné. Ale už to není takový rozdíl například v jednání s lidmi. A ještě mě překvapilo, jaký má náš A tým potenciál.

Nový trenér českobudějovických volejbalistů Vojtěch Zach (vpravo) na tiskové konferenci..

Jak to myslíte?

Například mně se náš argentinský nahrávač Giraudo hodně líbí. Je to sice hračička a udělá ještě spoustu chyb, ale pořád je to 24letý kluk. V jeho věku není úplně jednoduché pinkat tak velké zápasy, ale on to zvládá, a myslím si, že bude příslibem do budoucna. Jsem překvapený pořád i z našeho univerzála van Schieho, který také každým zápasem prokazuje, že bude platným hráčem.

Sám jste hrál volejbal na nejvyšší úrovni. Dá se ve vaší trenérské práci použít něco z dob, kdy jste nastupoval jako smečař, nebo se už za ty roky výrazně změnil?

Pořád je stejný, jen je silovější a skáče se zase výš. Principy jsou ale pořád stejné. Vždycky jde o to, jak dokážeme být koncentrovaní a kolik výpadků budeme mít. To je věc, která byla tehdy a je i dnes. Musím říci, že se fyzický potenciál sice posunul dopředu, ale je stále důležité být soustředěný. Nejen na jednotlivé míče, ale po celý set. V tom máme velké rezervy, ale na druhé straně je tam velký prostor, jak to ještě zlepšit. Na tom chceme pracovat.

Zmínil jste vaše dva zahraniční hráče. Pracuje se všeobecně s cizinci jinak než s českými volejbalisty?

Právě na nich je to strašně vidět, jejich přístup a koncentrace na zápasy je diametrálně odlišná od některých mladých českých kluků. Což je ale v pořádku, mladíci se to musí naučit a já jsem za ně hrozně rád. Myslím si, že ve všech našich mladících je velký potenciál.

Ve středu vás čeká první duel v evropském Poháru CEV. Budete hrát v Chorvatsku s Osijekem. Co od soupeře očekáváte?

Balkánské země dokážou vyprodukovat výborné týmy. S přípravou na Osijek jsme začali v neděli, bude to nevyzpytatelný soupeř. Už se hodně těším a doufám, že hráči také a že v poháru do toho půjdeme naplno. Doma nám pak v odvetě může pomoct výborná atmosféra.