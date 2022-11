Budějovický volejbalista Giraudo o obdivu k Messimu i nadšení pro hokej

V sobotu jste na domácím hřišti vyhráli 3:0 nad Odolenou Vodou. Byl to zatím nejlepší výkon celého týmu v sezoně?

Pro mě to bylo velice důležité vítězství. Udrželi jsme naše postavení v tabulce, protože jsme měli špatný začátek sezony. Byla to zásadní výhra i v tom, abychom si dokázali, že umíme porážet silné soupeře v lize. Týmu, trenérovi, vedení klubu a všem okolo to pak dodá větší sebevědomí. Na tým jsem hrdý, že jsme se dokázali vyhrabat z krize ven.

Odolena Voda se řadí k těžším soupeřům?

Určitě patří do top pětky, mají velký potenciál. Například jejich bloky jsou parádní, hrají jako tým a na jejich výsledcích je to vidět. Odolena Voda vždy hraje bojovně i proti těm nejtěžším soupeřům, speciálně to platí pro jejich domácí duely.

Základní část je před polovinou. Stačil jste si na soutěž zvyknout?

Na začátku to bylo těžké, to nebudu lhát. Odehrál jsem jen jeden zápas a hned se zranil. V mojí kariéře to bylo poprvé, co jsem se zranil hned na startu sezony, což je vždy komplikace. Hlavně na servisu si musím dávat pozor na míče Gala, protože když hrajeme s Mikasou, je to o dost jiné. Na trénincích se však pořád zlepšuji, ale mám neustále pocit, že bych měl týmu dát ještě víc. Jsem ale šťastný, že jsem se už uzdravil.

Už jste stoprocentně zdravý po potížích s achilovkou?

Ano. Už se cítím fajn. Dobře s nohou pracujeme, a to jak z fyzického, tak i z volejbalového hlediska. Máme kvalitní zázemí i naši fyzioterapeutku, takže zhruba posledních šest zápasů se cítím fakt parádně. Jen doufám, že to tak zůstane.

Co považujete při nahrávce v české extralize za nejobtížnější?

To je dobrá otázka. Důležité pro mě bylo, najít si systém, protože když jsi v lize nový, nemáš moc informací. Nevíš nic o svém týmu ani o soupeřích, nevíš jaké nahrávky mají rádi a podobně. Byla, a pořád vlastně i je, pro mě ta nejtěžší věc sladění se s týmem. A také se musím soustředit na to, co udělá soupeř.

Jaké jsou rozdíly mezi trenéry, které jste v Jihostroji zažil? Tedy mezi Reném Dvořákem a Vojtěchem Zachem.

Nerad bych o někom mluvil špatně. Jediné, co můžu říci, že se teď cítím lépe. Ale opravdu netuším, jestli je to jen díky kouči. Cítím však, že mi trenér věří, což je pro mě důležité. Reného Dvořáka i tak respektuji.

Nový trenér českobudějovických volejbalistů Vojtěch Zach (vpravo) na tiskové konferenci..

Vynikáte dobrým servisem. Je to opravdu vaše největší zbraň?

Nevím, jestli největší, ale z těch větších určitě ano. Podání mám hodně silová, založená na fyzičce. Dokážu soupeře pořádně trefit, takže se pokaždé snažím servis tlačit. V posledních zápasech mi podání sedla, hlavně s Mikasou. Musím se teď soustředit trefovat servis i míči Gala.

Co vám v Česku chybí nejvíc z vaší rodné Argentiny?

Sníh. (směje se) V naší zemi je běžné potkávat se s přáteli a rodinou, jak jen to jde, zejména o nedělích. To mi tady určitě chybí. Občas ale i naše jídlo, protože ho rád vařím a také jím. Ale cítím se tu jinak šťastně a dobře, protože mi pomáhají kluci z klubu.

A naopak, co se vám líbí na Českých Budějovicích?

Je to pěkné město. Skoro takové, ve kterém jsem se narodil. Není velké, ale je to pořád město. Mám to všude kousek, i mé přítelkyni se tu líbí. Byli jsme se už podívat, jak se vaří pivo v Budvaru a na hokeji. Ten sport jsem poprvé viděl ve Francii a hrozně se mi líbí ta vášeň, jak do sebe chlapi narážejí a podobně.

MS ve fotbale příloha iDNES.cz

Budete fandit rodné Argentině na mistrovství světa ve fotbale?

Dívat se budu určitě. Sice nevím, jestli jsme největší adepti na titul, u mě to není jen o Argentině. Ale pro mě je Lionel Messi nade vše. Moc lidí ho u nás v zemi zatracovalo, nechovali se k němu dobře, ale on se teď bude snažit všem dokázat, že se spletli. Stejně jako Maradona dal zemi víc než všichni ostatní. Speciálně Messimu titul moc přeji, budu fandit jemu i celému týmu.