Volejbalisté Českých Budějovic se přiblížili dalšímu postupu v Poháru CEV

Jihostroj, který je společně s Karlovarskem posledním českým zástupcem v mužských evropských pohárech, ve Švýcarsku prohrál úvodní set jasně 15:25. Pak ale vývoj zápasu otočil a další sady vyhrál 25:22, 25:18 a znovu 25:22. Českobudějovický tým se opíral především o smečaře Martina Licka, jenž zaznamenal čtrnáct bodů včetně dvou es.

Odveta se bude hrát 13. prosince v Českých Budějovicích. Vítěz dvojzápasu postoupí do fáze označované jako play off. Ta předchází čtvrtfinále, do kterého se zapojí i vyřazené týmy ze třetích míst základních skupin Ligy mistrů.