Volejbalisté Českých Budějovic přišli o prvního nahrávače Carísia

„První dva sety byly z naší strany špatné, ve třetím jsme hru vylepšili, byli jsme trpělivější a domácím vyrovnaným soupeřem,“ okomentoval utkání kapitán Budějovic a nahrávač Eduardo Carísio.

Bohužel brazilský hráč zápas v Praze nedohrál, protože si natáhl zadní stehenní sval. Teď bude nějakou dobu Jihostroji chybět. „Při posledním zápase proti Ústí nad Labem nebyl ani na soupisce a je bohužel ve hře, že ani neodletí s týmem na středeční zápas Ligy mistrů na Kanárské ostrovy. Dnes jde na kontrolu a pak padne rozhodnutí,“ řekl v n neděli ke zranění klíčového hráče týmu mluvčí klubu Matěj Mayer.

Carísia tak v sobotním domácím zápasu proti Ústí nad Labem zastoupil 23letý nahrávač Matěj Emmer, který vůbec poprvé v kariéře nastoupil do zápasu od samého začátku v základní sestavě. A nevedl si vůbec špatně. Svůj tým pomohl dovést k vítězství 3:0 (16, 21, 17). V úvodu utkání nejprve sportovní hala uctila minutou ticha památku tragicky zesnulého bývalého hráče Jihostroje Martina Jindry. Potom si už českobudějovičtí hráči v pohodě došli pro osmou výhru sezony.

„Soupeř sice nebyl až tak silný, ale pro nás bylo utkání důležité v tom smyslu, že jsme měli spoustu nových hráčů v zahajovací šestce, kteří zápas zvládli. Byl to trochu risk, ale speciálně nahrávač Matěj Emmer zvládl utkání na dobré úrovni. I další hráči, kteří dokončili zápas v Praze, prokázali svou kvalitu,“ pochválil hlavní trenér Jihostroje Andrzej Kowal svůj tým.

Ve středu čeká Jihostroj další duel v Lize mistrů, a to na půdě klubu Guaguas v Las Palmas na Kanárských ostrovech. V sobotu pak už pokračuje domácí nejvyšší soutěž, to Jihočeši zajíždějí do Liberce.