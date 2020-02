Důstojné rozloučení s Ligou mistrů. Svátek volejbalu, těšilo Budějovice

Dokázali tým nabitý hvězdami zaskočit, donutit ho střídat, sebrat mu dva sety a tím pádem i jeden bod. Před plnou halou předváděli parádní volejbal. Volejbalisté českobudějovického Jihostroje se ve středu rozloučili s evropskou Ligou mistrů prohrou 2:3 a určitě se nemusí za svůj výkon nejen proti italskému Trentinu stydět.

„Pro diváky to musel být svátek volejbalu,“ připustil trenér domácího celku René Dvořák. „Byli jsme Trentinu rovnocenným soupeřem. Dovolím si i říci, že v prvních dvou setech jsme byli lepší,“ podotkl Dvořák, kterému za pravdu dává i vývoj skóre v první sadě. V té Jihočeši nad Italy vedli 11:3 či 16:8. Jihostroj soupeře přehrával zejména díky dobrému servisu a obrannou hrou.

„Pak Trentino vyměnilo smečaře. Na hřiště přišel 19letý Michieletto, který jim strašně pomohl na příjmu. Od té doby začal soupeř lépe přihrávat, my jsme naopak trochu ubrali na servisu a hra se otočila. Kvalita týmu na druhé straně hřiště byla obrovská, oni neklesají na mysli, mají za sebou spoustu podobných zápasů a hrají pořád strojově na plný plyn,“ zmínil Dvořák.

Budějovičtí hráči se možná i trochu lekli tak příznivého stavu, který uhráli se silným týmem. I proto se připravili o výhru, což by byla česká volejbalová senzace.

„Asi jsme lehce podlehli té euforii. Bohužel, když jsme se dostávali pod tlak, zase jsme dělali naše chyby, ke kterým se vracíme. Trochu jsme se nedomlouvali na věcech při mezihře v poli, hůř jsme si to pak nahráli. Neblokovali jsme to, co jsme měli. To nás asi připravilo o vítězství, ale i tak to byl pro všechny velký zážitek a já jsem moc rád, že jsme Trentinu sebrali alespoň bod,“ podotkl českobudějovický trenér.

Budějovický volejbalista Petr Michálek se snaží zastavit útok v podání Aarona Josepha Russella z Trentina.

Aktuální ročník Ligy mistrů je pro Jihostroj už minulostí. Ze šesti zápasů dokázali Jihočeši vybojovat dvě výhry nad tureckým Fenerbahce, a to 3:2 venku a 3:0 doma. Vyhráli celkem deset setů a získali šest bodů. I kdyby ve středu Jihostroj Trentino dokázal porazit, šanci na postup do dalších kol už neměl.



Přitom před sezonou René Dvořák tvrdil, že každý vyhraný set bude velký úspěch. „Myslím si, že jsme měli asi tu nejtěžší skupinu, ale podle mého jsme kromě jednoho zápasu předvedli vyrovnané výkony. Celou Ligu mistrů hodnotím strašně pozitivně. Kéž bychom tyto zkušenosti pak zúročili v play off extraligy,“ přál si Dvořák.

Na domácí polovině hřiště se nedal ve středu přehlédnout výkon 20letého univerzála Marka Šotoly, který hrál bez zábran. To, že Jihostroj vyhrál úvodní dva sety, bylo zejména jeho zásluhou. Diváci dokonce na Šotolovu adresu vtipkovali, že si ho Trentino po zápase rovnou posadí do autobusu a odveze do Itálie, aby mohl hrát za ně.

„Ze začátku se dařilo nám všem,“ nechtěl Šotola své výkony přeceňovat. „Ke konci nám už asi došly síly, je to škoda. Měli jsme je porazit,“ pousmál se vytáhlý talent českého volejbalu. „Hrálo se mi zase skvěle. Ale Trentino pak zlepšilo svou hru, nebylo to asi tak, že my bychom naopak nějak ubrali. To, co třeba předváděl na středu sítě Srečko, se nevidí každý den, něco úžasného,“ doplnil Marek Šotola, kterému k jeho výkonu osobně gratuloval právě i Srb Srečko Lisinac, kterého odborníci považují za nejlepšího blokaře světa.