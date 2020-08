Nové tváře, ale i stálice. Trenér volejbalistů Budějovic představuje opory

2 (dres) Casey Adam Schouten

univerzál, 197 cm, 26 let

Do Budějovic přišel Kanaďan z německého týmu Netzhoppers KW, kde se stal nejvíce bodujícím hráčem německé 1. Bundesligy. „Adam je velice silový hráč s velkou ránou. Až se sehraje s Miguelem, tak by nám měl předvádět velice rychlou hru. Hlavně má velmi dobrý skákaný servis. Už teď se nám jeví jako parádní tréninkový typ. I fyzicky je na tom výborně,“ chválí ho Dvořák.

3 Radek Mach

blokař, 206 cm, 35 let

Budějovická stálice. Narodil se v Praze, ale od roku 2004 hraje a žije na jihu Čech. „Radek je zkušený hráč. Jeho největší předností je, že si dokáže udržet vysokou výkonnost po celou sezonu. Navíc v závěru, když o něco jde v play off, se umí vyladit tak, že se o něj můžeme opravdu opřít. Právě v těchto utkáních je to člověk bez nervů, který umí zvládat nejtěžší okamžiky,“ líčí kouč.

7 Petr Michálek

smečař, 190 cm, 31 let

Vtipálek týmu, který je v Českých Budějovicích už více než deset sezon. „Je to také naše stálice, zejména na příjmu. Petr je dělník na hřišti, možná nesmečuje z tak velké výšky a tak razantně, ale na příjmu je perfektní a tím to nahrazuje. I on v nejtěžších situacích neztrácí nervy,“ hodnotí trenér.

Petr Michálek a vzadu Radek Mach se radují z bodu Českých Budějovic.

8 Peter Ondrovič

blokař, 200 cm, 25 let

Slovenského blokaře si trenér vyhlédl v německém Herrschingu, do Budějovic přestoupil v roce 2017. „Petera bych označil za klidnou sílu a domnívám se, že je to náš nejlepší blokař. Má velice dobré blokařské návyky, výborně se přesouvá ke kůlům a podobně. Umí střídat typy podání, i to je jeho plus,“ vyjmenovává Dvořák.

9 Ondřej Piskáček

nahrávač, 191 cm, 21 let

Jedenadvacetiletý nahrávač a odchovanec libereckého volejbalu hlavně sbírá zkušenosti od nahrávačské jedničky Jihostroje Miguela De Ama. „Bohužel se nám Ondra zatím moc nepředvedl, protože téměř celou minulou sezonu promarodil s ramenem. Na to, kolik je mu let, je obrovsky pracovitý a chce se ve volejbale dostat daleko. Zkušenosti na tomto postu přicházejí s věkem a s přibývajícími zápasy, proto ho čeká ještě hodně práce,“ vysvětluje trenér, sám bývalý nahrávač.

10 Miguel De Amo

nahrávač, 185 cm, 34 let

Španělský volejbalista je jednou z hvězd celé extraligy. Jako správný nahrávač je režisérem hry, v Jihostroji letos začne už třetí sezonu. „Miguela už také můžeme nazvat stálicí, o kterou se opírá celý náš útok. Kromě nahrávky, která je výborná, rychlá a propracovaná, se neustále snaží přijít na to, jak přelstít soupeře. Umí zahrát i několik druhů servisů, které dokáže použít v pravý moment zápasu. I to je jeho síla,“ popisuje kouč.

Miguel Ángel De Amo z Českých Budějovic přihrává v utkání s Příbramí.

11 Martin Kryštof

libero, 180 cm, 37 let

V roce 2008 odešel Kryštof do nejvyšší německé soutěže, kde hrál za klub Berlin Recycling Volleys, s nímž v letech 2012 a 2013 vybojoval mistrovský titul. A od roku 2015 působí v Jihostroji, kde se rychle stal základním kamenem sestavy. „Svou funkci libera zvládá Martin absolutně na jedničku. Libero je psychicky složitý post, kdy hraje jen vzadu a každá chyba je víc vidět. Navíc neútočí, a tak ani neboduje. Martin je dělník příjmu a podle mého je stále nejlepším liberem v republice,“ chválí Dvořák.

12 Valerij Todua

blokař, 208 cm, 28 let

Ukrajinský hráč, který do Českých Budějovic přišel v roce 2016, se stal oblíbencem fanoušků. Jeho spontánní reakce na hřišti lidi baví. „Valda je velice dobře připravený fyzicky. Je výborný na útoku, kde těží ze své výšky i razance. Stále má nedostatky v obraně na bloku, kde má sice neskutečné možnosti, ale v jeho hře je ještě vidět spousta chyb. Měl by se ještě více soustředit na hru i trénink, na čemž spolu pracujeme,“ ujišťuje kouč.

Valerij Todua z Českých Budějovic

13 Filip Stoilovič

smečař, 195 cm, 27 let

Nejnovější posila budějovického týmu. Stoilovič naposledy působil v Řecku, kde byl kapitánem týmu Foinikas Syrou. Byl nejlepším přihrávačem a jedním z nejlépe bodujících hráčů nejvyšší řecké soutěže. Jihostroj měl Stoiloviče vytipovaného delší dobu. „Filipa sleduju už dvě sezony. Je to zkušený hráč, který si prošel už několik lig v Evropě. Má velmi dobrou přihrávku, takže si myslím, že s Michálkem a Kryštofem vytvoří nejlepší přihrávačskou trojici v naší lize. Stoilovič pochytá neskutečné balony v poli a má výborný skákaný servis, tam vidím obrovský přínos pro naše mužstvo. A je to i typ, který nám tady chyběl, protože je to už hotový evropský hráč,“ prohlašuje trenér.

16 Daniel Šulista

smečař, 190 cm, 19 let

Bratr bývalého hráče Jihostroje Petra Šulisty je nyní nejmladším členem týmu. „Dana začleňujeme do kádru áčka, protože se snažíme pracovat s jeho perspektivou. Myslím si, že trénováním s A týmem by se měl volejbalově posunout. Má ale před sebou ještě spoustu práce,“ naznačuje Dvořák.

18 Filip Rejlek

univerzál, 200 cm, 39 let

Nejstarší hráč kádru si zahrál i v Brazílii nebo v Itálii a patřil mezi opory českého národního týmu. To je jen stručná vizitka další posily Jihostroje. „Filip prošel několika velmi kvalitními soutěžemi a má už za sebou spousty důležitých zápasů. Je to také hráč, který se umí velice dobře vyladit na finále sezony. Na to, kolik je mu let, je na tom fyzicky velice dobře. Myslím si, že se Schoutenem vytvoří v extralize velice silnou dvojici univerzálů,“ těší kouče.

19 Marek Zmrhal

smečař, 203 cm, 27 let

Bývalý hráč Karlovarska začne na jihu Čech svou druhou sezonu. Z reprezentace se například dobře zná s Martinem Kryštofem či Radkem Machem. „Mára Zmrhal před tím, než k nám přišel, v Karlových Varech prakticky nehrál. Možná kvůli jeho největší slabině, a to hře na příjmu. Ale je to velice fyzicky vybavený hráč, který má ránu a dobrý výskok. Vloni jsme hodně pracovali, aby nedělal právě chyby na příjmu, což bylo ve druhé polovině sezony vidět a vracelo se nám to,“ vypráví trenér.