Budějovický Kryštof: Chceme napravit výkon z Itálie a Trentino potrápit

Má radost, že se tým začíná vracet k výkonům z minulé úspěšné sezony. Volejbalisté českobudějovického Jihostroje jsou teď navíc „namlsaní“ z nedávné výhry v Lize mistrů 3:0 nad tureckým Fenerbahce Istanbul.

„Na palubovce zase necháme maximum, to divákům slibuju,“ zve na klání 37letý Martin Kryštof, libero Jihostroje.

Máte za sebou pět odehraných utkání. Dvakrát jste porazili Fenerbahce Istanbul a sebrali jeden set Civitanově. Výsledky jsou až nad očekávání, souhlasíte?

To ano, takové vystoupení z naší strany asi čekal málokdo. Kdo by řekl, že dokážeme vyhrát v Turecku a pak i doma po dobrém výkonu? Ale zase to nemůžeme brát tak, že máme splněno. V žádném případě. Právě s Trentinem byl náš výkon v Lize mistrů z těch pěti utkání asi nejhorší, takže teď chceme doma výkon z Itálie napravit a víc je potrápit, tedy sebrat jim nějaký set.

Co vám zápasy v Lize mistrů celkově řekly?

Myslím si, že je pozitivní vědět, že dokážeme s velkokluby hrát celkem vyrovnanou partii a nejsme zase tak úplní outsideři. Povzbudivé také je, když seberete Civitanově set a pak vidíte, jak ten tým v italské lize kosí jednoho soupeře za druhým, to vás potěší. Navíc pro naši práci do budoucna je to i signál, že jsme na dobré cestě.



Máte tedy na čem stavět.

Myslím si, že určitě. Ano, sice se jedná jen o šest zápasů, které jsou i díky cestování docela náročné, ale i tak jsme dvakrát dokázali vyhrát. Mohlo by nám to dát velkou porci sebedůvěry, kterou budeme potřebovat. Zvláště před Final Four Českého poháru, který se hraje už o víkendu.



Kde vidíte hlavní důvody, že Jihostroj dokázal dvakrát porazil Fenerbahce Istanbul? U nich 3:2 a doma v Budějovicích dokonce 3:0.

V prvním utkání u nich v tom svou roli mohlo hrát trochu i podcenění z jejich strany. Po prvním setu se asi Turci začali divit a začínali tušit, že to zase tak lehké s námi mít nebudou. My jsme naopak zahráli dobře, což jsme doma jen potvrdili. Dobře se ztrátovalo, tahali jsme se o každý bod a my jsme nakonec vyhráli dva sety po těžkých koncovkách. Istanbul je klub, který je i díky rozpočtu úplně někde jinde než my, ale hlavně naší kvalitou jsme i my ukázali, že do Evropy patříme.

Překvapilo vás osobně něco při utkáních Ligy mistrů?

Doposud jsem nezažil tuhle soutěž doma v Česku, jen v Německu. Musím však říci, že smekám klobouk před samotnou organizací zápasů Ligy mistrů i před budějovickými fanoušky. Naše hala vypadá při těchto zápasech opravdu výborně, ať už je to taraflex, reklamy či plazmová obrazovka. Vypadá to opravdu světově.



Pokud se teď budeme dívat na dobré výkony v Lize mistrů i poslední zápasy v domácí extralize dohromady, dá se říci, že jste se jako tým už dostatečně sehráli a dostali se do správného tempa?

Já v to doufám. Poslední zápasy to opravdu dokazují. Po první třetině soutěže, kdy náš výkon nebyl optimální, si hra začala sedat, zlepšovat se a z mého pohledu už je souhra skoro tam, kde má být. Musíme v tom pokračovat a ještě řadu věcí vylepšovat a ladit tak, abychom byli hlavně připravení na play off.

Museli jste například spolu s kapitánem Radkem Machem jako nejstarší hráči týmu řešit v šatně předešlé horší herní výkony nějakými vážnějšími proslovy?

Díky Lize mistrů na to nedošlo. Protože v této soutěži dělá člověk věci na úplné maximum i v tréninku. Na to jsme se hlavně soustředili. Byť jsme my hráči, trenéři i vedení klubu v určitých fázích domácí soutěže věděli, že naše hra není optimální. Chtěli jsme proto řadu věcí změnit, protože jsme z minulé sezony byli zvyklí, že to fungovalo lépe. Na to jsme se zaměřili, ale že bychom museli v šatně něco významného řešit, to ne.

Patří podle vás český volejbal do Ligy mistrů i nadále?

Vždyť kde jinde se mají hráči pořádně ukázat? Ale chápu, že je pro vedení klubu náročné být v této soutěži. Na druhou stranu pro město, pro samotné hráče a pro diváky je jedině dobře, když se do Čech nebo pak už i do Budějovic Liga mistrů dostane.



Ale už jsem slyšel i takové názory, že stejně české týmy nemají šanci dál postoupit a že na účasti akorát tratí...

Jasně, pokud se nedostanete mezi nejlepší osmičku v Evropě, tak po finanční stránce se ani ten klub nedostane na nulu. Vždycky ho to bude něco stát. Ale po sportovní stránce, obzvláště letos, si myslím, že je to úplně jiná písnička. Moc lidí nám asi opravdu nevěřilo, že bychom dokázali uhrát to, co jsme zatím uhráli. Vyhraný set v každém utkání měl být nad očekávání.

Nakousl jste, že motivace hráčů do utkání v Lize mistrů je asi o dost větší než například v zápase proti Ústí nad Labem. Vnímáte to také tak?

Za mě určitě ano, a to říkám se vším respektem k extraligovým týmům. Osobně se mi i v naší soutěži hraje lépe proti první čtyřce, protože se v hlavě nepotřebujete tolik motivovat. To přijde samo. I diváci se chovají jinak, už jen to, že například na Ligu mistrů jich přijde skoro o dvě tisícovky víc. V tom se hraje úplně jinak.

Už si tedy jen můžete přát, aby zase do sportovní haly přišlo tolik diváků a vytvořili vám parádní atmosféru.

Jasně, že ano. Pořád se to říká dokola, ale narvaná hala je náš další hráč na hřišti. Před tím publikem si nedovolíte cokoliv vypustit, hrajete s nasazením a dáte si sakra záležet, aby hra vypadala dobře.