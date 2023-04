Budějovičtí volejbalisté odvracejí mečbol Liberce. Ale doma se jim daří

Na severu Čech se Jihostroji hrubě nepovedly první dva sety, které prohrál rozdílem třídy. Jihočechům nevycházelo podání a příliš ani útok.

„Liberec zahrál v prvních dvou setech opravdu famózně. Neuvěřitelně trefoval servis. My jsme se naopak prvními dvěma sety protrápili a nebyli jsme schopní škodit podáním. Od třetího setu jsme se konečně na servisu zlepšili a díky tomu bylo snazší nachystat se na obranu,“ přemýšlel kapitán a libero hostujícího celku Martin Kryštof.

V této sérii play off stoprocentně platí, že domácí tým vyhrává. Liberecká Dukla má dvě výhry, České Budějovice pak jednu. Play off volejbalové extraligy se tak opět přesouvá do Budějovic. Hraje se v neděli od 18 hodin. A pokud tady Liberec uspěje, postoupí do finále.

Hráči Jihostroje však budou opět spoléhat na parádní domácí atmosféru. „Těšíme se na nedělní zápas a doufáme, že přijde zase plná hala. Tímto zvu všechny fanoušky, budeme je moc potřebovat,“ burcuje Martin Kryštof.