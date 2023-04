Hala Dukly hostí liberecký boj o postupový mečbol

„Neodehráli jsme tento zápas dobře na servisu a na přihrávce. Spíš jsme koukali a čekali, co udělá soupeř. Nebyl to od nás dobrý výkon,“ konstatoval na webu www.cvf.cz Martin Démar, liberecký trenér.

„Na servisu jsme to vůbec nezvládli, podle mě to byla klíčová činnost, kvůli které jsme prohráli. Budějovice byly lepší kromě druhého setu, ale i v něm to nebylo o nás, ale spíš o tom, že domácí polevili,“ potvrdil zkušený nahrávač a kapitán Dukly Lukáš Ticháček.

Nesmírně důležité třetí utkání, které posune jednoho z odvěkých rivalů k postupovému mečbolu a blíž k finále, je na programu v Liberci ve středu od 17 hodin. A všichni v týmu Dukly pevně věří, že jim liberečtí fanoušci stejně jako v prvním utkání znovu vytvoří to pravé domácí a bouřlivé prostředí, byť se hraje ve všední den a kvůli televiznímu přenosu o hodinu dříve než obvykle.

„Fanoušci nám v úvodním zápase doma moc pomohli, bylo skoro vyprodáno a já jenom doufám, že dorazí i ve středu a opět nám vytvoří nádhernou atmosféru, protože kluci si to zaslouží,“ přeje si kouč Démar.

Liberecké ženy v úvodu semifinále selhaly

Volejbalistky Dukly, vítězky základní části extraligy, odstartovaly semifinále mizerně. V pondělí v prvním duelu série podlehly doma brněnským Šelmám překvapivě hladce 0:3.

„Nepředvedly jsme ani dvacet procent toho, co dokážeme hrát. Selhaly jsme hlavně na útoku a celé to bylo takové nervózní,“ řekla Nikola Kvapilová, univerzálka a kapitánka Dukly. „Ve čtvrtek v Brně musíme do zápasu nastoupit úplně jinak.“