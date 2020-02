Kouč beskydských volejbalistů se snaží změnit mentalitu hráčů

A byť na 10. místo zaručující předkolo play off ztrácejí sedm bodů, stále na něj mohou pomýšlet, jelikož Zlín kromě Beskyd hraje doma s Kladnem a končí v Liberci.

„Náš první cíl je udržet extraligu. Co bude navíc, bude jen ku prospěchu,“ podotkl Slobodan Prakljaćic, srbský trenér, který mužstvo převzal po 16. kole.

Upozornil, že kdyby řekl, že tým bude v předkole play off, bylo by to od něj neseriózní. „Ale pokusíme se o to. Hlavní problém je však v hlavě. Na tréninku kluci hrají výborně, ale přijde zápas a všechno je jinak. To se pokoušíme změnit,“ řekl Slobodan Prakljaćic, který vedl íránskou reprezentaci do 21 let a byl asistentem u národních celků mužů Íránu i Srbska. Na klubové úrovni působil mimo jiné v Turecku a Rusku.

„Mým úkolem je změnit mentalitu hráčů. Je potřeba, aby si věřili a byli trpěliví. Ale víme, že se musíme dát rychle dohromady, aby výsledky byly lepší,“ podotkl trenér Prakljaćic.

Dodal, že mužstvo sráží virus porážek. Z dosavadních 19 extraligových zápasů má čtyři výhry stejně jako poslední Ústí nad Labem. O dva body více mají Beskydští jen díky tomu, že na rozdíl od Ústí dvakrát prohráli 2:3.

Jak Beskydští na nového trenéra přišli? „Máme v týmu srbské hráče Babiće, Mitiće a Duštinace, takže se nabízelo to balkánské spojení rozpohybovat,“ řekl sportovní ředitel klubu Přemysl Kubala, který do Prakljaćicova příchodu frýdecko-místecký celek i trénoval.