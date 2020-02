Když Beskydští volejbalisté zabrali, na Ostravu dolehl strach

Beskydští se výhrou odpoutali od posledního Ústí nad Labem na pět bodů. Ostravští vypadli z elitní šestky.



„Po prohraných dvou setech jsme byli zralí na ručník,“ prohlásil blokař frýdecko-místeckého celku Tomáš Široký. „Styděl jsem se za to, co jsme předváděli. Ve třetím setu jsme zlepšili obranu i servis a trochu nám to ulehčila i Ostrava, kterou průběh utkání ukolébal.“

Trenér frýdecko-místeckého celku Slobodan Prakljaćic potvrdil, že v prvních dvou setech byli úplně bez šance. „Nic nám nešlo,“ uznal. „Řekl jsem ale hráčům, že je jedno, jaký je stav, že si musejí pořád věřit, dodržovat taktiku a hrát trpělivě.“

Kouč přiznal, že se zaměřili na ostravského smečaře Ihnáta. „Na něj jsme podávali. Dva sety si s tím hosté poradili. Ve třetí sadě jsme přešli na plachtící servis, protože skákaný nám tolik nešel, a i to nám pomohlo,“ uvedl Prakljaćic.

Beskydským vyšlo i střídání, když do třetí sady nastoupil smečař Roman Kozák. „Hlavně díky Romanovu příchodu a s pomocí zkušeného Širokého jsme něco ubránili. Šli jsme do vedení a už to šlo,“ řekl beskydský smečař Marek Mečiar.

„Po dvou setech se zápas úplně otočil,“ povzdechl si ostravský blokař Oliver Sedláček. „První dva sety jsme my tlačili do servisu, parádně jsme přihrávali a útočili. Od třetího setu to bylo naopak.“

Ještě ve čtvrté sadě mohli Ostravští myslet na tři body, jenže když vedli 12:10, ztratili dlouhou výměnu a měli po nadějích. „Nezvládáme být pod tlakem,“ řekl Sedláček. „Jsme takoví moc zarytí do sebe. Musíme ze sebe dostat více emocí. Třeba i řvaním.“

Ostravští už poněkolikáté v sezoně podlehli vlastnímu strachu. „Nejsme schopni se z toho vyhrabat,“ přiznal ostravský trenér Jan Václavík. „Když na nás lehne strach, tak tam není nikdo, kdo mu odolá. Skoro dva sety jsme nedali domácím čuchnout, ale jak začne být hra vyrovnaná, rozhostí se mezi nás strach. Neuhráli jsme tak spoustu míčů, které nám soupeř vrátil zadarmo. A nepomohla nám ani lavička.“j