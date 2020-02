Volejbalisty Beskyd má nastartovat srbský trenér

Prakljaćic na postu hlavního kouče už před minulým utkáním v Příbrami (1:3) vystřídal Přemysla Kubalu.

„Vrátil jsem se na pozici, v níž jsem v klubu začal,“ řekl Kubala, který byl zároveň sportovní ředitel a tím je i nyní. „Změna byla dána okolnostmi, nebylo pro mě jednoduché zvládat obě pozice. Ale samozřejmě k tomu přispělo i to, že naše výsledky nebyly podle představ, takže jsme sáhli po zkušeném trenérovi.“

Slobodan Prakljaćic vedl íránskou reprezentaci do 21 let a byl asistentem u národních celků mužů Íránu i Srbska. „Na klubové úrovni působil i v Turecku a Rusku,“ podotkl Kubala.

Jak Beskydští na nového trenéra přišli? „Máme v týmu srbské hráče Babiće, Mitiće a Dustinace, takže se nabízelo to balkánské spojení rozpohybovat,“ řekl Přemysl Kubala.

Dodal, že mužstvo stále potřebuje čas, aby se stabilizovalo. „Nový trenér je tady krátce,“ podotkl. „A problém je, že tým, který prohraje tolik koncovek, jak se to stalo nám, jde psychicky dolů. Nevěří si tolik, jako kdyby vyhrával. Není to o tom, že nemáme hráče, kteří by na extraligu neměli, ale spíše potřebují zvednout sebevědomí. Potřebujeme se chytit v nějakém zápase... A ideální je to teď v sobotu.“

Naději Beskydským dávají zápasy se silnými soupeři. „S nimi jsme odehráli dost dobrých zápasů, ale právě koncovky jsme nezvládli,“ připomněl Kubala.

Black Volley o dva a tři body ztratil v této sezoně 15 setů z celkových 45, které prohrál.

Přemysl Kubala je přesvědčený, že kádr mužstva je solidní. „Máme spoustu hráčů, ale nedaří se nám poskládat optimální základní šestku,“ přiznal. „Nemám obavy, že bychom hráčsky na extraligu neměli, ale když tým nevyhrává, tak si tolik v těch důležitých momentech nevěří. Mužstva, která jsou na tom bodově relativně dobře, nejsou pod takovým tlakem, že musejí bezpodmínečně vyhrát, takže se jim hraje lépe.“

Beskydští se před časem pokusili tým nakopnout i angažováním druhého libera - Rusa Anastasie Ostroumova. Přitom mají špičkového Brazilce Sergia Nogueiru.

„Teď se oba střídají. Jeden je lepší na přihrávce plachtícího servisu, druhý skákaného a v organizaci obrany. Každý má svou silnou stránku, takže je dobré, že můžeme kombinovat stejně jako v případě nahrávačů,“ zmínil Kubala Ukrajince Sergije Jevstratova a Srba Mihajla Mitiće. „Každý má jiný styl. To je fajn, ale potřebujeme se chytit a pak budeme hrát dobře.“