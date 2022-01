Za svým rozhodnutím změnit klub si stojím, říká smečař Motyčka

„Jsme sice dole, ale za svým rozhodnutím jít do Beskyd si stojím,“ prohlásil pětadvacetiletý Motyčka.

V Beskydech jste se hned stal i kapitánem, což je v případě nováčků poněkud nezvyklé. Čím si to vysvětlujete?

Trochu to je dané tím, že máme velice mladý tým, možná nejmladší v extralize. Jsem v něm s Markem Mečiarem vlastně nejstarší a dejme tomu i nejzkušenější.

Nebál jste se jít do týmu, jehož složení bylo dlouho nejasné a z něhož odešly největší opory?

Nebál. A ono je to tak i fajn. Máme super partu, to dravé mladí může být zajímavé.

Proč jste se vlastně rozhodl odejít ze Zlína?

Byl jsem tam už hodně dlouho, od střední školy, nějaký devátý desátý rok. Z toho jsem čtyři pět let hrál extraligu. Jak v životě, tak i ve volejbalové kariéře jsem potřeboval nějaký nový impulz, dostat novou chuť. Zkrátka jsem potřeboval změnu.

Jenže Beskydy jsou stejně jako Zlín na nejnižších příčkách soutěže. To vám nevadí?

Příjemné to není. Ale je to dané tím, že jsme hodně mladí. Rozhodně se chceme dostat do předkola play off, to je zásadní. Pořád věřím, že se nám to povede.

Po minulé prohře v Ostravě 0:3 se vám ale předkolo opět vzdálilo. Ztrácíte na něj, na desátou příčku, na níž je překvapivě Liberec, čtyři body.

Doma jsme silnější a čekají nás tam soupeři, s nimiž můžeme nějaké body uhrát (tuto sobotu od 17 hodin Kladno - pozn.). A jestli se nám podaří někoho překvapit venku, bude to jen dobré.

Takže naděje na předkolo se nevzdáváte?

Určitě ne. Jsme teprve na začátku druhé poloviny základní části ligy. Pořád je před námi dost zápasů (osm).

Z dosavadních devíti utkání máte jen tři výhry. Proč?

V zápasech jsou vidět školácké žákovské chyby, ale zlepší se to. Mladí kluci se musejí vyhrát. Je jich tady dost, co hrají extraligu poprvé. Někteří navíc i v základní sestavě. Musejí sbírat zkušenosti. A k tomu se vše sešlo tak, že od začátku máme smůlu. Už v přípravě se zranil univerzál Marek Komarowski a provází nás to dál.

To ano, nejúdernější hráč Marek Mečiar je po operaci menisku a může vám chybět až šest týdnů.

Schází nám, ale docela dobře ho zastoupil Koloušek. Není to typově tak útočný smečař jako Marek, ale není to od něj špatné. Minule v Ostravě jsme však celkově nepodali dobrý výkon.

Jak vnímáte, že poté, co v úvodu sezony nahrával převážně Adam Provazník, nyní dostává větší prostor Tomáš Mišek?

Je to těžké, nemáme úplně jasně danou nahrávačskou jedničku. Je to o aktuální formě.

Kvůli velké marodce se na vaší soupisce objevil i trenér Jakub Salon, což je bývalý smečař. Nemáte obavy, aby vás ze sestavy nevytlačil?

Na podzim byl připravený nastoupit proto, že nás bylo hodně málo. Takže byl v pohotovosti, kdyby se někdo zranil. Ale klidně by hrát mohl. Byl by nejzkušenější. A třeba bychom se od něj i přímo v zápase něčemu přiučili. (usmál se)