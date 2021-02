Beskydští ještě nevyhráli venku. Pro předkolo play off to je problém

V předkole play off je čeká Odolena Voda, s níž se utkají na dva vítězné zápasy. První je čeká ve čtvrtek u protivníka, odveta doma ve Frýdku-Místku bude v sobotu a případný rozhodující souboj v pondělí v odolenovodské hale.



„Předkolo na pouhé dva duely je ošidné. Přesto věřím, že potřebnou formu máme,“ řekl beskydský trenér Jakub Salon.

Frýdecko-místecký tým má s Odolenou Vodou v této sezoně vyrovnanou bilanci - doma vyhrál 3:1 a venku podlehl 0:3.

„Budeme se snažit urvat hned první zápas venku, i když víme, že to bude těžké, protože Odolka má kvalitní a vyrovnaný kádr,“ řekl Salon. „Nedosahuje však takových kvalit jako České Budějovice, Karlovarsko a Liberec, takže šance přejít přes ně je.“

Jen ho mrzí bídná bilance v cizích halách, kde v extralize urvali jediný bod za prohru 2:3 ve Zlíně.

„A doma jsme většinou vyhráli jen 3:2,“ připomněl Jakub Salon. „To jsou kaňky na této sezoně.“ Beskydští ve své hale z jedenácti utkání vyhráli sedm, ale čtyřikrát pouze 3:2.

Čemu přičítá porážky v cizích halách?

„S tím se rvalo hodně týmů, takže to nebyl jen náš případ,“ odpověděl. „V této sezoně mi přijde ale až extrémní, jak velkou výhodou je domácí hřiště, a to i bez diváků.“

Salon je přesvědčený, že výkonnost mužstva jde nahoru. „Věříme, že budeme s Odolkou bojovat o postup.“

Ještě v živé paměti má vzájemné střetnutí z konce ledna. „Víme, co nám u nich nešlo,“ zmínil sérii odolenovodského nahrávače Matyáše Démara na podání. „Musíme se připravit na to, že Matyáš, ale i Lukas Demar solí servis. To byla příčina, proč jsme tam nevyhráli. Musíme udržet přihrávku, abychom nedostávali tolik es.“

To je v této sezoně častý problém Beskyd, doplatily na to i ve čtvrtfinále poháru s Českými Budějovicemi (2:3). „Je to tak, v některých momentech nás přihrávka trápí,“ potvrdil Jakub Salon. „Ale náš výkon je už přece jen kvalitnější, ať už ten týmový, nebo i jednotlivců.“