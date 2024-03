Beskydští volejbalisté mají v extralize splněno, ale touží jít ještě dál

Volejbalisté frýdecko-místeckého týmu Black Volley Beskydy se v předkole play off extraligy utkají s Brnem o svůj historický postup do čtvrtfinále. Série na dvě výhry startuje v úterý v 16.30 v Brně, kde by se hrál i případný třetí duel 11. března. Druhé střetnutí bude v pátek od 17.00 v Ostravě-Třebovicích.