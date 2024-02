Beskydští volejbalisté mají jisté předkolo play off. A co Ostrava?

„Doufám, že v play off uspějeme,“ přeje si beskydský trenér Michal Provazník. Beskydští v minulém kole po výhře nad posledním Zlínem 3:2 (-24, 19, 22, -23, 7) ztratili doma bod.

Ve zbývajících dvou kolech jim půjde o co nejlepší umístění. Nyní jsou devátí, ale mohou být i sedmí či osmí. Příští týden ve čtvrtek budou hrát v hale sedmé Odoleny Vody, která má o tři body více, a základní část zakončí doma 2. března od 17.00 se Lvy Praha. Na ty narazí už tuto neděli v 15.00 v semifinále Českého poháru, který vyvrcholí v Táboře.

Ostravští jsou předposlední o bod před Zlínem, v jehož hale budou hrát 2. března. O dva dny dříve v 17.00 přivítají Brno, které je osmé. Zlín bude hostit Benátky nad Jizerou.

Ostravané v sobotu nezvládli důležitý zápas v Benátkách nad Jizerou, kde podlehli 0:3 (-21, -23, -21).

„Byl to přímý souboj o desáté místo, poslední znamenající předkolo play off,“ upozornil ostravský kapitán Jakub Dvořák. „Někomu se může zdát, že Ostrava hraje další sezonu tužku a bojí se, že půjde do baráže. My však nejsme schopni v těch zápasech naplnit potenciál, který máme. Kluci, kteří tady jsou, dokážou klidně odtáhnout celý set, celý zápas, když mají dobrý den. Ale jediný, kdo to nyní předvádí, je Peter Michalovič, který nás nedávno posílil. A to je málo.“

Asistent ostravského trenéra Ivan Pelikán podotkl: „Teď musíme zabojovat doma s Brnem a potom ve Zlíně.“