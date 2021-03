Purchartová se těší na vyřazovací boje, s Olympem chce vybojovat titul

Reprezentační blokařka Purchartová je jedním ze symbolů obrody pražského celku. Do rodného města se vrátila, před třemi roky, po zahraničních štacích v Belgii, Německu, Polsku a Rumunsku.

„Já jsem spokojená. V Praze jsem doma a nic mi tady nechybí. Mám na Olympu podepsáno i na příští rok,“ vypráví Barbora Purchartová.

Ta se do Čech se vracela s cílem, vrátit se s volejbalistkami Olympu na vrchol. Oprášit zašlou slávu policejního celku, který byl zvyklý sbírat medaile.

„Doufám, že to přijde. Každý rok se zlepšujeme. Pořád tu pozici vylepšujeme, tak věřím, že letos ten úspěch přijde,“ hlásí zkušená blokařka Purchartová.

Její slova potvrzuje i pohled na tabulku po základní části. Pražanky si připsaly v 18 zápasech hned 16 vítězství. Chtějí utočit na titul? „Samozřejmě, že chceme vyhrát titul. Tým na to máme,“ říká odhodlaně Barbora Purchartová.

První překážkou v cestě za titulem bude Prostějov. Celek, který v novém tisíciletí přepisoval kroniky, když dokázal vyhrát extraligu 10 let po sobě. Úctihodný počin. Po ekonomických úsporách už nemíří tak vysoko, ale přesto se od něj očekávalo víc než umístění ve druhé polovině tabulky.

„I když ten tým skončil na 7. místě, tak si myslím, že je dost nevyzpytatelný. Co se týče individualit, tak mají moc dobré hráčky. Očekávám, že to bude boj,“ upozorňuje na čtvrtfinálového soupeře Barbora Purchartová.

Svěřenkyně Stanislava Mitáče začnou play-off doma. Obejít se však musí bez podpory z tribun, která je pro každý tým důležitá a ve vyřazovacích bojích to platí dvojnásob. „Není to pro nás příjemné jako pro každý tým v lize. Fanoušci nám chybějí. U nás v hale máme vždycky dobrou atmosféru, protože je malá a dobře se to tu rozléhá, takže nám to teď moc chybí,“ mrzí Barboru Purchartovou.

Jednu výhodu však volejbalistky Olympu pro čtvrtfinálovou a případně semifinálovou sérii budou mít. Začínat budou doma. „Výhoda domácího prostředí, že víc zápasů budeme hrát doma je klíčová. Nemusíme tolik cestovat, což není úplně jednoduché hrát v ten den, co jedeme na Moravu,“ upozorňuje reprezentační blokařka Purchartová.

I malé detaily dokážou rozhodovat, což můžou být právě ušetřené síly z cestování. Fyzických sil mají Pražanky letos na rozdávání, neboť jsou v péči kondičního trenéra Paola Boschettiho.

„Já sama se cítím moc dobře. Myslím, že i ostatní holky si Paola nemůžou vynachválit. Z jeho strany je to skvělé,“ chválí si práci Itala Barbora Purchartová. „Je vidět naše dobrá fyzická připravenost. Máme sílu zápasy otáčet, i když 2-0 prohráváme. Dokážeme se semknout nejenom fyzicky, ale i psychicky a je vidět, že ta síla v tom týmu je,“ dodává.

Cesta za vysněným titulem začíná Pražankám už v pátek.