Volejbalistky Olympu zvládly dvě koncovky a trenér Mitáč věří, že udrží druhé místo

Před posledním utkáním základní části má Olymp před třetí Olomoucí náskok dvou bodů. „A doma máme Frýdek-Místek, takže jsme na dobré cestě udržet nynější postavení,“ podotkl Stanislav Mitáč. Olomoučanky zakončí základní část na hřišti KP Brno.

Olymp urval tři body v Ostravě díky výborně zvládnutým koncovkám prvního a druhého setu. Přitom v tom prvním prohrával 4:11 a ve druhém 2:9.

„S kondičním trenérem i hráčkami řešíme pomalejší rozjezdy setů,“ přiznal Mitáč. „Může to být únavou z posilovny, protože jsme v těžkém kondičním programu směrem k play off. Trénovali jsme i ráno, takže holky jsou unavené a v některých rozehrách to bylo vidět.“

Přesto uznal, že výkon mohl být lepší. „Ale špatně jsme polařili a dělali chyby, jichž se normálně nedopouštíme,“ dodal Mitáč.

Horší start do utkání přičítal i chladu v ostravské hale. „Přijeli jsme z teplého pražského prostředí do zimy. Na hráčkách bylo vidět, jak se zahřívají, že nejsou takový chlad zvyklé.“

Šéfové ostravského klubu musejí šetřit, takže v nynější době, kdy halu využívají jen extraligové volejbalistky, šetří kde se dá. I na vytápění.

Ostravský trenér Zdeněk Pommer litoval ztracených dvou výborně rozehraných setů. „Měli jsme v nich dobré nájezdy, což jsme chtěli. Jenže postupně jsme přestali hrát důrazně, vymysleli dvě tři hlouposti a polevili v tlaku. My se ale musíme naučit tlak podržet,“ řekl Pommer. „Jinak jsme dobře bránili, máme více bloků, ale chyběla nám větší důslednost při ztrátování a na přihrávce.“ Upozornil, že o sady nepřišli až v samém závěru, ale v jejich polovině.

„Máme zkušený tým. Holky potřebují poradit jen v některých taktických věcech, jinak hru nechávám na nich. A umějí zabrat, když je to potřeba,“ řekl trenér Olympu Stanislav Mitáč.

„Vždy od půlky setů nás soupeřky zatlačily servisem jako my je na začátku a měly tak jednodušší obranu,“ potvrdila ostravská smečařka Helena Hrdličková. „K tomu jsme udělaly nějaké chyby na přijmu. Možná se projevilo, že máme méně zkušeností, nedokážeme balon udržet ve hře. Z toho jsme už špatné, ale neměly bychom si to připouštět.“

Hrdličková utkání nedohrála, jelikož si poranila koleno, s nímž už před časem byla na operaci křížových vazů. „Něco mi kleplo v koleně. Musím na vyšetření, ale doufám, že to nebude nic vážného,“ uvedla.

Ostravankám základní část skončila. Jsou páté. A už mají jasno, že se ve čtvrtfinále extraligy utkají s Šelmami Brno.