Třetí hanácká mise volejbalistky Gambové: za titulem s Olomoucí

„Přemýšlela jsem o zahraničí, ale pak jsem si dala dohromady plusy a minusy a rozhodla se pro Olomouc,“ vysvětlila.

Ve Francii působila ve Stella Calais, dostala šanci zahrát si i nejvyšší ligu. „Získala jsem zkušenosti. Celé čtyři roky jsem v podstatě hrála v základu a to mi dalo hodně,“ vzpomíná Gambová, která po štaci v Calais přestoupila do Quimperu, kde se potkala s koučem Hrochem. „Byli jsme v klubu dva roky a já byla spokojená. Martin Hroch byl jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla pro Olomouc,“ říká devětadvacetiletá smečařka a bývalá reprezentantka.



Před francouzským angažmá působila v rodném Přerově a od roku 2013 čtyři léta smečovala i za Prostějov. Teď bude hájit barvy třetího hanáckého celku. „S Olomoucí jsem se potkávala neustále, ale nebrala jsem to tak, že bych cítila rivalitu. Ve Francii jsem pravidelně sledovala jejich počínání v Lize mistryň.“

Sto sedmdesát sedm centimetrů vysoká smečařka bude v útoku spolupracovat se Silvaovou a Šepeľovou. „Všechny tři hráčky mají trochu jiné kvality, takže se navzájem budou dobře doplňovat. Silvaová je výborná na bloku, Gambová má výbornou přihrávku,“ míní Hroch.

Olomoucké volejbalistky nedohrály soutěž loni ani letos. Zatímco loni skončily po základní části druhé, letos do nedohraného play off vstupovaly ze třetí pozice. „Jako hráčky vnímáme, že se klub pohybuje ve vrchních patrech. Uděláme všechno pro to, abychom se porvaly o medaile. Olomouc není zvyklá končit v druhé polovině tabulky,“ hecuje Gambová.

Vysoká očekávání neskrývá ani předseda VK UP Olomouc Jiří Zemánek. „Na domácí scéně máme opět ty nejvyšší ambice. Rádi bychom se v pozitivním světle ukázali také v evropských pohárech,“ uvedl s tím, že další posily klub před zahájením sezony neplánuje. „Investovali jsme do kvality a zkušeností. Podobné hráčky jsou nedostatkovým zbožím, takže jsme museli hledat i v zahraničí. Jsem rád, že se nám zahraniční zkušenost kombinuje s talentovaným mládím.“

Zdali bude celosvětový mix fungovat pod sítí, ukáže až sezona. „V extralize se zvýšil počet cizinek, já s tím problém nemám. Vždy záleží, jak se tým poskládá. Myslím si, že se určitě nějak domluvíme,“ usmála se Gambová. Kromě nekompromisních smečí by se měla podílet také na přihrávce, stejně jako v Quimperu. „Ještě se o tom s trenérem budeme bavit podrobně. Ale za ty roky už víme, co od sebe můžeme čekat,“ doplnila.

Barbora Gambová

Na české scéně se představí po čtyřech letech. A na svůj poslední rok v tuzemsku musí Gambová vzpomínat pouze v dobrém. S Prostějovem získala zlatou medaili, když v dramatickém pětizápasovém finále Prostějovanky porazily právě Olomouc 3:2, 3:0, 2:3, 2:3, 3:0. „Už je to celkem historie. V Olomouci není snad už nikdo, kdo finále hrál. I Prostějov má jiný tým,“ srovnává Gambová.

Teď se může těšit na mezinárodní konfrontace. Olomoučanky budou na podzim hrát CEV Cup, po Lize mistryň druhou evropskou soutěž. Los jim přidělil balkánské celky; doma i venku se utkají se srbským ŽOK Ub a s bosenským Bimal-Jedinstov Brčko.