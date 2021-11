Davis Cup jako odměna za průlom. Chci věřit sám sobě, říká Kolář

Jaký moment z roku 2021 vám utkví v paměti?

Určitě můj první vyhraný challenger ve dvouhře (v březnu v portugalském Oeiras). Byl to pro mě úžasný okamžik. V prvním kole jsem otáčel zápas z mečbolu a potom jsem dokráčel až k titulu. Ale nesmírně si cením každého vítězství. Tenis se totiž hodně posouvá.

Progres se letos podařil i vám, jak si toho ceníte?

Konečně se mi podařilo prolomit to, na co jsem tři čtyři roky čekal. Vždycky jsem se posouval pomaleji, takže si toho nesmírně vážím. Vím, že to není zadarmo a že musím makat dál, abych podobné výsledky mohl zopakovat. Prvotní je na sobě tvrdě makat, zlepšovat se každým tréninkem, a potom můžou přijít dobré výsledky.

V čem jste udělal klíčový posun?

Dokážu víc dní po sobě porážet kvalitní tenisty. Předtím jsem byl schopný přehrát jednoho nebo dva těžké a výše postavené soupeře, ale nezvládl jsem to zopakovat víc dní po sobě. I ve hře jsem možná pár věcí změnil, snažím se ale stále se zdokonalovat v každém úderu i taktice.

Co bude vaším cílem v příštím roce?

Hlavně chci pořád zlepšovat svou hru a věřit sám sobě, že můžu stoupat žebříčkem. Určitě pro to udělám maximum.

Jak by vám ve vzestupu pomohl případný start v Davis Cupu?

Záleží na kapitánovi, koho do zápasů postaví. Ale určitě by to bylo super. Být součástí reprezentace je pro mě odměna za tvrdou práci. Odmala jsem o tom snil, sledoval jsem kluky při jejich tažení za salátovou mísou. Jsem nesmírně rád, že teď mohu být v týmu.

Co vám dává pobyt s reprezentací?

Snažím se zde odvést tvrdou práci a na tréninku dělat všechny věci poctivě. S klukama i všemi lidmi v týmu jsme dobrá parta. Všechno šlape tak, jak má. Jsem zde spokojený a šťastný.

Jak si užíváte nadstandardní zabezpečení?

Celou sezonu cestuju jenom se svým tátou a tady je servis úplně jiný. Máme fyzioterapeuty, doktory, maséry… Tenis je sice individuální sport, ale tohle je týmová soutěž, takže je pochopitelné, že jsou tady podmínky jiné než v individuální sezoně. Je to určitě nesmírně příjemná změna, že se o nás stará takhle velký tým.

Co říkáte na podmínky v Innsbrucku?

Všechno je dobré, včetně haly a povrchu. Odskoky jsou poměrně vysoké, ale máme dost času, abychom si na všechno do čtvrtečního utkání zvykli.

Nejprve budete hrát s Francií a v neděli proti Britům.

Jsou to nesmírně těžcí soupeři. Francouzi mají čerstvé vítěze Turnaje mistrů ve čtyřhře Herberta a Mahuta i výborné singlisty. Anglie to samé. Jejich deblista Salisbury hrál finále Turnaje mistrů, pak mají Evanse a Norrieho. Ale v dnešní době se dá každý porazit. Šance určitě máme.