Dvacetiletý Lehečka českou dvojkou: Příjemné, ale chci být o dost výš

K národnímu mužstvu přicestoval v pondělí po trase Pau - Toulouse - Mnichov - Innsbruck. Přivezl si s sebou povzbuzující výsledek v podobě čtvrtého letošního finále podniku kategorie challenger.

„Získal jsem hodně zkušeností a ověřil si, že když dokážu hrát svůj tenis a dělat, co potřebuju, tak pro mě nikdo není překážka,“ pochvaluje si Lehečka, který se do boje o titul prosadil na úkor Dána Runeho, účastníka nedávného Turnaje mistrů do 21 let.

„To je velice dobrý výsledek, ten kluk je jeden z největších talentů,“ uznal i kapitán českého daviscupového týmu Jaroslav Navrátil.

Lehečkův čerstvý úspěch mu tak dost možná rozsekl hádanku, koho v týdnu nasadit do dvouher k jedničce Jiřímu Veselému.

Čerstvě dvacetiletý tenista navíc už reprezentační start okusil, předloni v únoru statečně trápil tehdy 54. hráče světa Nizozemce Haaseho.

„Vzpomíná se na to krásně, byl to pro mě první větší zážitek z Davis Cupu a rovnou takhle velký,“ ohlíží se nyní v Innsbrucku. „Jsem rád, že jsem měl šanci ukázat, co umím. Byla to velká zkušenost.“

I díky ní svou kariéru pořádně rozhoupal.

V pondělí se ve světovém žebříčku našel dosud nejvýše, na 138. místě. Jen za letošek poskočil o 216 příček, propracoval se před všechny krajany kromě 82. Veselého.

„Pokaždé, když se žebříčkově stoupá, tak je to příjemný pocit,“ přiznává Lehečka. „Ale chci být o dost výš. Tady nekončíme.“

Jako další dílčí metu má vytyčený posun do elitní stovky, čímž by si zajistil vstupenku do hlavních soutěží grandslamů i akcí ATP.

„Vypadá to, že mi chybí jen 38 příček, ale není to úplně málo,“ zmiňuje aktuální manko 261 bodů. „Každopádně to není nereálné. Po této sezoně se do toho vrhneme, začneme v Austrálii a zkusíme to.“

Progres nepociťuje jen při kontrolách pořadí ATP, všímá si ho i přímo na kurtu: „Více se soustředím na důležité stavy, co mám kdy zahrát a kam. Soustředím se na hru pár balonů po servisu, protože na téhle úrovni je držet si servis základ. A chci vydržet co nejvíc konzistentní celý rok.“

V letošní sezoně se mu to vydařilo, zůstal bez vážnějších zdravotních neduhů. „Na konci roku 2019 jsem měl únavovou zlomeninu v chodidle, pak i problém s levým zápěstím,“ připomíná.

„Ale to už je pryč, pomohl mi s tím pan profesor Kolář. Poslední dvě sezony jsem v pohodě, nic mě netrápí a doufám, že vydržím dál.“

Díky tomu může s optimismem vyrazit do daviscupových bojů, v nichž se Češi utkají s Francií (čtvrtek, 16:00) a Británií (neděle, 10:00).

„Jsem natěšený a rád, že můžeme společně utvářet nějaké hodnoty,“ vyhlíží Lehečka týmovou spolupráci a konfrontaci s kvalitními soupeři. „Budu připravený hrát co nejlépe a nastoupit, kdykoli bude potřeba.“