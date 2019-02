Nebojácný Lehečka: Pomohl mi i Štěpánek, nechal jsem na kurtu vše

Ostré první podání létalo rychlostí až 224 kilometrů v hodině, skvělý pohyb po kurtu, psychická odolnost a kvalitní forhendové bomby od základní čáry.

Český benjamínek v Navrátilově družině rozhodně nezklamal. Ba naopak. Vytáhlý tenista a čtvrtfinalista juniorky letošního Australian Open ukázal domácímu publiku v Ostravě, že platí za obří naději českého mužského tenisu.

„Věděl jsem, do čeho jdu. Atmosféru jsem si vyzkoušel v pátek, když kluci hráli úvodní dvouhry,“ řekl daviscupový objev po bitvě 4:6, 6:2 a 3:6 s Haasem, 54. hráčem žebříčku ATP. Češi tak v kvalifikaci nestačili na Nizozemce 1:3 a v září si potřetí za sebou zahrají baráž.



Opravdu se žádná nervozita nedostavila?

Trochu jsem ji pociťoval. Ale nic šíleného to nebylo. Rozhodně jsem se z toho v šatně nehroutil.

Kdy vám kapitán Navrátil oznámil, že naskočíte do třetí dvouhry?

Řekl mi to před sobotním deblem. Měl jsem obrovskou radost, že se podívám na kurt. Snažil jsem se důkladně připravit na zápas. Nechal jsem tam všechno, bohužel to nevyšlo. Ale musím říct, že jsem chtěl předvést svůj nejlepší výkon, a to si myslím, že se povedlo.

Hlavně ve druhém setu jste se mohl spolehnout na skvělý první servis, který stabilně překračoval hranici 200 kilometrů v hodině.

Na rychlost jsem se nijak nesoustředil. Občas jsem mrknul na obrazovku, kolik to zrovna bylo, ale opravdu zřídka. Na servisu jsem v poslední době hodně pracoval. Chci, aby byl více konzistentní.

Během zápasu jste často gestikuloval do české lóže, kde seděl i Radek Štěpánek, vítěz Davis Cupu z let 2012 a 2013. Mluvili jste spolu před zápasem?

V šatně jsme spolu komunikovali. Povzbudil mě. Jsem rád, že viděl můj zápas. Je to pro mě obrovská motivace.

Před pár dny jste přiletěl z juniorky Australian Open. Prožil jste výkonnostní rozdíl?

Přechod do mužů příliš neregistruju. V zápasech, které jsem hrál v Melbourne, jsem hlavně já tvořil hru. To jsem se snažil praktikovat i tady. Ve třetím setu už jsem ale bohužel nepředvedl stejnou hru jako ve druhém. Klobouk dolů před soupeřem, který koncovku zvládl skvěle.