Kapitán dumal před Francií nad dvojkou. Jdeme do nich, burcuje Veselý

„Jirka je první hráč a potvrzoval to i v tréninku,“ hodnotil Navrátil. „Ale rozhodnout se mezi těmi třemi bylo těžké, jejich vyrovnanost je velmi velká,“ poznamenal na adresu Jiřího Lehečky (138. hráče světa), Zdeňka Koláře (140.) a Tomáše Macháče (143.).

Ze zmíněného tria si navíc daviscupový singl vyzkoušel jen Lehečka. „Není to jen o momentální formě, ale i o dlouhodobých výsledcích,“ přiblížil Navrátil. „Po obědě (ve středu) jsem řekl, kdo bude druhý hráč. Doufám, že jsem se rozhodl dobře.“

Z tajné záležitosti uvnitř týmu se stane oficiální zpráva ve čtvrtek v 15:00, tedy hodinu před začátkem utkání.

Naopak o nasazení Veselého (82.) měl kapitán dopředu jasno. Levoruký tenista s reprezentační bilancí 11:10 se mu nabízí i do čtyřhry.

„Nerad bych něco zakřiknul, ale v tréninku jsem se cítil dobře,“ pochvaluje si Veselý. „Všichni víme, jak moje daviscupová utkání někdy vypadají, ale teď jsem dobře a pozitivně naladěný. V šatně i na kurtu je zábava.“

Pokud by skutečně dostal důvěru do dvouhry i čtyřhry, měl by mezi zápasy jen zhruba půlhodinovou pauzu. V možném vyčerpání ale problém nevidí. Je především rád, že nejdříve nastoupí sám a v páru až případně potom.

„Je pro mě daleko přijatelnější hrát singla a potom nastoupit do debla, než aby to bylo obráceně jako například v Bratislavě a Bosně,“ vzpomíná.

„Ve čtyřhře se člověk přece jen až tolik nehýbe, není tam tolik výměn, což člověka trošičku uspí a potom je náročné se ve dvouhře znovu rozjet a podat dobrý výkon.“

Poslední reprezentační vystoupení zvládl vítězně, loni v březnu v baráži se Slováky zařídil dva body.

„Moje poslední daviscupová utkání už byla lepší, největší trápení bylo na úvod, kdy jsem se nedokázal smířit s tím, že se ode mě očekává bod. Myslím, že to je za mnou, nějaké zkušenosti už mám. Věřím, že s tím už dokážu líp pracovat. Vzpomínky na Bratislavu jsou úžasné, byl to neskutečný víkend a všichni se pokusíme na to navázat.“

Macháč o možném debutu: „Byla by to pro mě neskutečná zkušenost, hrozně bych se na to těšil a pokusil bych se předvést maximální výkon. Nervozita by asi byla, to je samozřejmé, ale určitě bych si to užil.“

Ovšem ve čtvrtek v Innsbrucku budou mít Češi proti sobě o poznání kvalitnějšího soupeře. Francii v kádru s čerstvými deblovými šampiony Turnaje mistrů Herbertem a Mahutem a singlisty Rinderknechem (58.), Mannarinem (71.) a Gasquetem (86.).

„Francie je určitě silná, nebudeme proti ní favority,“ opakuje Navrátil.

„Ale věřím, že jí budeme důstojným soupeřem. Dobře jsme se připravovali, kluci dost potrénovali a co je nejpodstatnější, zvykli si na povrch.“

A jak jim tedy připadá?

„Je středně rychlý, takže asi férový pro všechny,“ říká Veselý. „Těžko hledat někoho, komu by měl sedět o dost víc než tomu druhému. Bude rozhodovat aktuální forma. Jdeme do nich!“